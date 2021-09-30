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«Будивельник» в Киеве уничтожил «Одессу»

Столичная команда набрала в два раза больше очков за своего соперника
Баскетбол Суперлига
30 сентября 21:23
«Будивельник» в Киеве уничтожил «Одессу»
«Будивельник» – «Одесса» / Фото - ФБУ
В Киеве завершился матч 3-го тура украинской Суперлиги, в котором местный «Будивельник» не оставил шансов «Одессе», разгромив команду Олега Юшкина со счетом 102:56.

Лучшим снайпером в составе победителей стал Джиан Клавелл, на его счету 23 набранных очков. Дабл-дабл с 11 очками и 11 подборами оформил Дрю Гордон.
Суперлига. Регулярный чемпионат. 3-й тур

«Будивельник» – «Одесса» 102:56 (31:8, 19:19, 31:15, 21:14)    

«Будивельник»: Клавелл 23 очка + 4 подбора, Кобец 9, Стоктон 13 + 8 передач, Браун 13 + 6 подборов, Гордон 11 + 11 подборов – старт, Грицак 8 + 8 подборов, Дон 2, Хижняк 2, Гутман 2, Близнюк 8, Апшоу Дж 9 + 7 подборов, Козлов 2.

«Одесса»: Лейманис 9, Агафонов 13 + 3 подбора, Келлисон 11 + 5 подборов, Балабан 0 + 3 подбора, Фицпатрик 3 + 6 подборов – старт, Лаурис 10 + 6 подборов, Шероховатый 4, Ткачук 1, Новиков 2, Носков 3.

Владимир Кириченко
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Будивельник БК «Одесса»

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