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«Будивельник» в овертайме одержал очень сложную победу над «Тернополем»

Киевляне в течение всего матча испытывали проблемы с преодолением защиты гостей

Баскетбол Суперлига
21:18
«Будивельник» в овертайме одержал очень сложную победу над «Тернополем»
Фото: Будивельник

В Киеве в рамках регулярного чемпионата Суперлиги киевский «Будивельник» в овертайме обыграл БК «Тернополь» со счетом 92:90.

«Тернополь» изначально выбрал защитную манеру ведения игры, но изначально киевлян это не испугало и по точности попаданий они выиграли первую четверть. Но во второй десятиминутке игра в защите и успешные броски с дальней и средней дистанцих помогли гостям выровнять ход матча и уйти на большой перерыв с преимуществом в 2 очка.

В третьем периоде «Будивельник» начал играть более жестко, что позволило им снова контролировать матч и сделать запас в +6 перед финальной четвертью.

Последняя денсятиминутка запомнилась тем, что «Будивельник» неплохо стартовал, но затем снова начал очень часто терять мяч. К тому же киевляне потеряли Клавелла из-за перебора фолов. В концовке основного времени хозяева имели преимущество в +3, но за несколько секунд до его окончания Луценко забросил трехочковый и перевел матч в овертайм.

В добавленное время «Будивельник» сначала проигрывал гостям в единоборствах, что позволило подопечным Забирченко оторваться на четыре очка. Но затем лидерские качества проявил Близнюк, сумевший помочь команде в концовке вырвать победу.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Будивельник» – «Тернополь» 92:90 ОТ (21:16, 21:28, 21:13, 20:26, 9:7)


Карен Агабекян
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БК «Тернополь» Будивельник

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