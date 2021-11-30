Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 7
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс 100:118 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Сакраменто Кингз 128:101 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Бостон Селтикс 97:109 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Детройт Пистонс 110:106 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 101:96 Окончен
02:30 Майами Хит - Денвер Наггетс 111:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер 102:89 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс 133:119 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс 100:98 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс 96:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз 116:99 Окончен
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс 129:107 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс 104:123 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Днепр - Кривбасс -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Николаев -:- Запланирован

«Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича, проиграл «Кливленду», «Майами» без Батлера уступил «Денверу»

«Юта» разобралась с «Портлендом», «Хьюстон» одержал победу над «Оклахомой»
Баскетбол НБА
07:40
«Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича, проиграл «Кливленду», «Майами» без Батлера уступил «Денверу»
Фото: telecomasia.net

НБА. Регулярный чемпионат      

«Филадельфия» – «Орландо» 101:96 (31:19, 23:24, 27:35, 20:18)

«Филадельфия»: Сет Карри (24), Харрис (17 + 9 подборов), Эмбиид (16 + 13 подборов), Макси (9 + 8 подборов + 9 передач), Грин (5) – старт; Ньянг (8), Драммонд (7 + 12 подборов), Тайбулл (7), Милтон (6), Коркмаз (2).

«Орландо»: Ф. Вагнер (27), Саггс (17), Харрис (16), Бамба (11 + 17 подборов + 6 блок-шотов), Картер (8 + 12 подборов) – старт; Хэмптон (7), Росс (5), Окики (5), Браздейкис (0).

«Майами» – «Денвер» 111:120 (23:32, 20:31, 35:32, 33:25)

«Майами»: Адебайо (24 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Калеб Мартин (18), Лаури (17 + 14 передач), Такер (8), Робинсон (3) – старт; Струс (19), Винсент (14), Дедмон (8), Окпала (0), Юртсевен (0).

«Денвер»: Йокич (24 + 15 подборов + 7 передач), Гордон (20), Бартон (14), Грин (12), Моррис (11 + 6 передач) – старт; Хайлэнд (19), Кампаццо (10), Риверс (7), Ннаджи (3), Бол (0), Чанчар (0), Ховард (0).

«Миннесота» – «Индиана» 100:98 (20:26, 28:31, 30:19, 22:22)

«Миннесота»: Таунс (32 + 8 подборов + 9 потерь), Расселл (21 + 8 подборов + 11 передач), Эдвардс (21 + 9 подборов), Окоги (2), Принс (0) – старт; Рид (13), Бизли (9 + 7 подборов), Науэлл (2), Больмаро (0).

«Индиана»: Брогдон (25), Сабонис (16 + 25 подборов + 10 передач), Дж. Холидэй (15), Леверт (9), Макконнелл (8) – старт; Дуарте (14), Мартин (8), Джексон (2), Битадзе (1), Крэйг (0).

«Хьюстон» – «Оклахома-Сити» 102:89 (28:23, 18:14, 26:23, 30:29)

«Хьюстон»: Вуд (24 + 21 подбор), Мэтьюз (19), Тэйт (15 + 8 передач), Портер (11 + 10 подборов + 11 передач), Гордон (11) – старт; Хауз (12 + 8 подборов), Шенгюн (4), Брукс (3), Мартин (3), Кристофер (0), Никс (0).

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (22), Дорт (7), Бэйзли (4), Гидди (2 + 7 передач), Робинсон-Эрл (2 + 7 подборов) – старт; Роби (17), Мэнн (17 + 7 подборов), Джером (7), Уиггинс (5), Маледон (4), Покушевски (2), Уотсон (0).

«Чикаго» – «Шарлотт» 133:119 (30:31, 39:27, 35:27, 29:34)

«Чикаго»: Вучевич (30 + 14 подборов), Дерозан (28 + 6 передач), Лавин (25), Болл (16 + 8 передач), Грин (4) – старт; Карузо (14 + 7 передач), Уайт (8), Досунму (4), Джонс (4).

«Шарлотт»: Розир (31), Хэйворд (22), Болл (18 + 7 подборов + 13 передач), Бриджес (9 + 8 подборов), Ричардс (2) – старт; Убре (18), Вашингтон (15), Макдэниэлс (4).

«Сан-Антонио» – «Вашингтон» 116:99 (20:20, 25:31, 39:27, 32:21)

«Сан-Антонио»: Уайт (24), Мюррэй (22 + 10 подборов + 8 передач), Пелтль (14 + 11 подборов), Джонсон (13), Бэйтс-Диоп (6) – старт; Форбс (10), Янг (10), Примо (6), Уокер (3), Кейкок (2), Лэндейл (2), Юбэнкс (2), Джонс (2), Уискэмп (0).

«Вашингтон»: Бил (18 + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (17), Динуидди (16), Кузма (13), Гэффорд (11 + 10 подборов) – старт; Харрелл (6 + 6 передач), Кисперт (5), А. Холидэй (4), Нето (4), Гилл (3), Авдия (2), Бертанс (0).

«Даллас» – «Кливленд» 96:114 (23:30, 18:22, 24:35, 31:27)

«Даллас»: Дончич (25 + 10 подборов + 10 передач), Финни-Смит (14), Порзингис (9 + 4 блок-шота), Хардуэй (6), Браун (2) – старт; Клебер (13), Марьянович (10), Берк (6), Брансон (5), Браун (4), Грин (2), Пауэлл (0), Буллок (0).

«Кливленд»: Аллен (28 + 14 подборов), Маркканен (24 + 8 подборов), Гарлэнд (18 + 9 передач + 5 потерь), Мобли (12 + 7 подборов + 5 потерь), Окоро (10) – старт; Лав (10), Рубио (7 + 7 подборов + 6 передач), Стивенс (3), Дэвис (2), Валентайн (0), Уиндлер (0), Пангос (0).

«Юта» – «Портленд» 129:107 (21:23, 32:26, 41:35, 35:23)

«Юта»: Митчелл (30), Гобер (21 + 16 подборов), Инглс (14 + 6 передач), Богданович (13), Конли (2 + 6 передач) – старт; Кларксон (22), Гэй (14), Форрест (5), Уайтсайд (3), Паскалл (3), Батлер (2), Они (0), Хьюз (0).

«Портленд»: Нуркич (24 + 10 подборов), Макколлум (19 + 6 передач), Лиллард (11), Снелл (8), Ковингтон (0) – старт; Саймонс (24), Зеллер (8), Литтл (7), Смит (3), Уотфорд (2), Нэнс (1), Маклемор (0), Браун (0), Эллеби (0).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

«Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича, проиграл «Кливленду», «Майами» без Батлера уступил «Денверу»
«Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича, проиграл «Кливленду», «Майами» без Батлера уступил «Денверу»
НБА
07:40
Багатскис: «Меня восхищает желание Пустового играть»
Багатскис: «Меня восхищает желание Пустового играть»
Сборная Украины
29 ноября 22:34
Петров: «Слава богу, что во второй половине немного полетело и мы добыли эту победу»
Петров: «Слава богу, что во второй половине немного полетело и мы добыли эту победу»
Сборная Украины
29 ноября 22:11
Лукашов – о победе над Северной Македонией: «В первой половине матча где-то не хватало концентрации»
Лукашов – о победе над Северной Македонией: «В первой половине матча где-то не хватало концентрации»
Сборная Украины
29 ноября 21:54
Пустовой: «В перерыве изменили игру и результат на лицо»
Пустовой: «В перерыве изменили игру и результат на лицо»
Сборная Украины
29 ноября 21:38
После неубедительной первой половины матча Украина разбила Северную Македонию в 4-й четверти
После неубедительной первой половины матча Украина разбила Северную Македонию в 4-й четверти
Сборная Украины
29 ноября 20:45
Отбор на чемпионат мира-2023. Украина — Северная Македония. Трансляция на XSPORT
Отбор на чемпионат мира-2023. Украина — Северная Македония. Трансляция на XSPORT
Сборная Украины
29 ноября 15:02
Форвард Северной Македонии Уайли: «У Украины очень хорошая сборная, и, однозначно, они не ждут тяжелого матча»
Форвард Северной Македонии Уайли: «У Украины очень хорошая сборная, и, однозначно, они не ждут тяжелого матча»
Сборная Украины
29 ноября 14:07
Наставник Северной Македонии: «Мы намерены выложиться на полную в матче с Украиной»
Наставник Северной Македонии: «Мы намерены выложиться на полную в матче с Украиной»
Сборная Украины
29 ноября 13:22
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
9
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
10
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
1 декабря 21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
1 декабря 22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00