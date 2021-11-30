«Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича, проиграл «Кливленду», «Майами» без Батлера уступил «Денверу»
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Орландо» 101:96 (31:19, 23:24, 27:35, 20:18)
«Филадельфия»: Сет Карри (24), Харрис (17 + 9 подборов), Эмбиид (16 + 13 подборов), Макси (9 + 8 подборов + 9 передач), Грин (5) – старт; Ньянг (8), Драммонд (7 + 12 подборов), Тайбулл (7), Милтон (6), Коркмаз (2).
«Орландо»: Ф. Вагнер (27), Саггс (17), Харрис (16), Бамба (11 + 17 подборов + 6 блок-шотов), Картер (8 + 12 подборов) – старт; Хэмптон (7), Росс (5), Окики (5), Браздейкис (0).
«Майами» – «Денвер» 111:120 (23:32, 20:31, 35:32, 33:25)
«Майами»: Адебайо (24 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Калеб Мартин (18), Лаури (17 + 14 передач), Такер (8), Робинсон (3) – старт; Струс (19), Винсент (14), Дедмон (8), Окпала (0), Юртсевен (0).
«Денвер»: Йокич (24 + 15 подборов + 7 передач), Гордон (20), Бартон (14), Грин (12), Моррис (11 + 6 передач) – старт; Хайлэнд (19), Кампаццо (10), Риверс (7), Ннаджи (3), Бол (0), Чанчар (0), Ховард (0).
«Миннесота» – «Индиана» 100:98 (20:26, 28:31, 30:19, 22:22)
«Миннесота»: Таунс (32 + 8 подборов + 9 потерь), Расселл (21 + 8 подборов + 11 передач), Эдвардс (21 + 9 подборов), Окоги (2), Принс (0) – старт; Рид (13), Бизли (9 + 7 подборов), Науэлл (2), Больмаро (0).
«Индиана»: Брогдон (25), Сабонис (16 + 25 подборов + 10 передач), Дж. Холидэй (15), Леверт (9), Макконнелл (8) – старт; Дуарте (14), Мартин (8), Джексон (2), Битадзе (1), Крэйг (0).
«Хьюстон» – «Оклахома-Сити» 102:89 (28:23, 18:14, 26:23, 30:29)
«Хьюстон»: Вуд (24 + 21 подбор), Мэтьюз (19), Тэйт (15 + 8 передач), Портер (11 + 10 подборов + 11 передач), Гордон (11) – старт; Хауз (12 + 8 подборов), Шенгюн (4), Брукс (3), Мартин (3), Кристофер (0), Никс (0).
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (22), Дорт (7), Бэйзли (4), Гидди (2 + 7 передач), Робинсон-Эрл (2 + 7 подборов) – старт; Роби (17), Мэнн (17 + 7 подборов), Джером (7), Уиггинс (5), Маледон (4), Покушевски (2), Уотсон (0).
«Чикаго» – «Шарлотт» 133:119 (30:31, 39:27, 35:27, 29:34)
«Чикаго»: Вучевич (30 + 14 подборов), Дерозан (28 + 6 передач), Лавин (25), Болл (16 + 8 передач), Грин (4) – старт; Карузо (14 + 7 передач), Уайт (8), Досунму (4), Джонс (4).
«Шарлотт»: Розир (31), Хэйворд (22), Болл (18 + 7 подборов + 13 передач), Бриджес (9 + 8 подборов), Ричардс (2) – старт; Убре (18), Вашингтон (15), Макдэниэлс (4).
«Сан-Антонио» – «Вашингтон» 116:99 (20:20, 25:31, 39:27, 32:21)
«Сан-Антонио»: Уайт (24), Мюррэй (22 + 10 подборов + 8 передач), Пелтль (14 + 11 подборов), Джонсон (13), Бэйтс-Диоп (6) – старт; Форбс (10), Янг (10), Примо (6), Уокер (3), Кейкок (2), Лэндейл (2), Юбэнкс (2), Джонс (2), Уискэмп (0).
«Вашингтон»: Бил (18 + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (17), Динуидди (16), Кузма (13), Гэффорд (11 + 10 подборов) – старт; Харрелл (6 + 6 передач), Кисперт (5), А. Холидэй (4), Нето (4), Гилл (3), Авдия (2), Бертанс (0).
«Даллас» – «Кливленд» 96:114 (23:30, 18:22, 24:35, 31:27)
«Даллас»: Дончич (25 + 10 подборов + 10 передач), Финни-Смит (14), Порзингис (9 + 4 блок-шота), Хардуэй (6), Браун (2) – старт; Клебер (13), Марьянович (10), Берк (6), Брансон (5), Браун (4), Грин (2), Пауэлл (0), Буллок (0).
«Кливленд»: Аллен (28 + 14 подборов), Маркканен (24 + 8 подборов), Гарлэнд (18 + 9 передач + 5 потерь), Мобли (12 + 7 подборов + 5 потерь), Окоро (10) – старт; Лав (10), Рубио (7 + 7 подборов + 6 передач), Стивенс (3), Дэвис (2), Валентайн (0), Уиндлер (0), Пангос (0).
«Юта» – «Портленд» 129:107 (21:23, 32:26, 41:35, 35:23)
«Юта»: Митчелл (30), Гобер (21 + 16 подборов), Инглс (14 + 6 передач), Богданович (13), Конли (2 + 6 передач) – старт; Кларксон (22), Гэй (14), Форрест (5), Уайтсайд (3), Паскалл (3), Батлер (2), Они (0), Хьюз (0).
«Портленд»: Нуркич (24 + 10 подборов), Макколлум (19 + 6 передач), Лиллард (11), Снелл (8), Ковингтон (0) – старт; Саймонс (24), Зеллер (8), Литтл (7), Смит (3), Уотфорд (2), Нэнс (1), Маклемор (0), Браун (0), Эллеби (0).
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