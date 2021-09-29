«Днепр» проиграл в первом раунде квалификации Кубка Европы

Украинский коллектив провалился в заключительной четверти

Фото: FIBA

«Днепр» остался без еврокубков на сезон 2021/22. Подопечные Дмитрия Болдаева в первом раунде квалификации Кубка Европы уступили польскому «Трефл Сопот».

После неудачной игры в стартовой четверти, которую «Днепр» проиграл с «-13», украинский коллектив сумел вернуться во встречу и перед четвертой десятиминуткой на табло светился счет 61:61.

В середине четверти команда Болдаева пропустила рывок 0:7, а затем все свои удачные действия в атаке нивелировала провалами в защите. Как итог – счет 82:88 в пользу «Трефл Сопот».

Кубок Европы. Квалификация. Первый раунд:

«Днепр» – «Трефл Сопот» 82:88 (12:25, 26:19, 22:17, 22:27)

«Днепр»: Кравцов 11 + 7 подборов + 5 передач, Павлов 10, Купер 8 + 9 передач + 8 перехватов + 4 подбора - 5 потерь, Санон 2 - 2 потери, Крутоус 0 – старт, Вон 28 + 4 передачи + 2 перехвата, Бобров 13, Тимофеенко 8, Зотов 2 + 5 передач, Шундель 0.



