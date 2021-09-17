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Дубинский: «Если мы хотим на равных играть с топовыми командами Европы, то нужно побеждать «Парму»

Президент «Прометея» – о предстоящем матче финала квалификации Лиги чемпионов

Баскетбол Еврокубки
12:21
Дубинский: «Если мы хотим на равных играть с топовыми командами Европы, то нужно побеждать «Парму»
Владимир Дубинский / Фото - Facebook
Президент «Прометея» Владимир Дубинский на своей странице в Facebook поделился мыслями относительно финального матча квалификации Лиги чемпионов своей командыпротив российской «Пармы».

«Как я и предполагал изначально, вчера поздно ночью, российская «Парма» обыграла французский «Ле-Ман», во втором раунде квалификации Лиги чемпионов со счетом 82:69. Теперь в Финальном матче квалификации нашему БК «Прометей» предстоит встретится с БК «Парма – Париматч» и это будет очень непростой матч, но если мы хотим на равных играть с топовыми командами Европы, то нужно побеждать. Что интересно, БК «Парма» возглавляет литовский тренер Казис Максвитис, который одновременно тренирует и сборную Литвы. Так что предстоящий завтра Финал Квалификации Лиги Чемпионов, это прежде всего битва лучших тренеров Европы, нашего Ронена Гинзбурга и Казиса Максвитиса. Уже завтра, в субботу 18 сентября в 18:30 в Софии, в Финале Квалификации нас ждет интереснейшая игра с очень сыгранным, высокорослым и сильным соперником».


 
Прямую трансляцию матча «Парма» – «Прометей» смотрите на 18 сентября телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 18:25.
Владимир Кириченко
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Теги

Владимир Дубинский Прометей Лига чемпионов (баскетбол)

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