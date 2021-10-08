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Евролига. «Барселона» на выезде переиграла «Баварию», «Маккаби» уступил «Црвене Звезде»

«Панатинаикос» в домашних стенах нанес поражение «Фенербахче»
Баскетбол Еврокубки
8 октября 07:20
Евролига. «Барселона» на выезде переиграла «Баварию», «Маккаби» уступил «Црвене Звезде»
«Бавария» – «Барселона» / Фото - telecomasia.net
Евролига. Регулярный чемпионат

«Жальгирис» – «Зенит» 64:70 (16:21, 18:19, 17:15, 13:15)

«Жальгирис»: Стрелникс 14, Ловернь 10, Лекавичюс 10 + 6 передач, Улановас 7, Небо 7 + 6 подборов, Гиффи 5, Калниетис 5, Мудиай 4, Янкунас 2 + 7 подборов, Кавана 0 + 3 подбора

«Зенит»: Лойд 19, Бэрон 11, Гудаитис 7, Зубков 6, Понитка 6 + 6 подборов + 6 передач, Карасев 5, Пойтрис 5, Микки 5 + 6 подборов, Кузьминскас 3, Франкэмп 3 + 3 перехвата


«Панатинаикос» – «Фенербахче» 91:87 (20:21, 25:25, 19:21, 27:20)

«Панатинаикос»: Недович 20, Папапетру 14 + 5 передач, Мэйкон 13, Уайт 12 + 9 подборов, Перри 9 + 2 перехвата, Флойд 8, Эванс 7, Сент-Рус 6, Папаяннис 2

«Фенербахче»: Веселы 18 + 10 подборов + 5 передач, Де Коло 16, Букер 14 + 7 подборов, Хенри 12, Пьерр 10, Полонара 9, Гудурич 8 + 5 передач


«Маккаби» – «Црвена Звезда» 63:75 (10:20, 17:15, 10:19, 26:21)

«Маккаби»: Уилбекин 18 + 4 передачи, Лессорт 16, Колайаро 9, Уильямс 6, Наннэли 5 + 2 перехвата, Блейзер 3, Соркин 2, Рейнольдс 2, Дибартоломео 2

«Црвена Звезда»: Калинич 19 + 5 подборов + 5 передач, Уолтерс 17 + 2 перехвата, Митрович 12 + 11 подборов, Добрич 8, Симонович 6, Лазаревич 6 + 4 перехвата, Иванович 4, Давидовац 2, Кузьмич 1 + 5 подборов


«Бавария» – «Барселона» 72:80 (15:16, 18:28, 14:19, 25:17)

«Бавария»: Хиллиард 18 + 4 перехвата, Томас 14, Рубит 13, Сиско 7, Хантер 6, Уолден 5, Уиллер-Бэбб 4, Ярамаж 3, Шиллинг 2

«Барселона»: Хиггинс 16 + 5 передач + 2 перехвата, Дэвис 15, Миротич 11, Йокубайтис 9, Курич 8, Хейс-Дэвис 6, Калатес 6 + 4 перехвата, Ориола 4, Лапровиттола 2

Владимир Кириченко
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