Евролига. ЦСКА в гостях уничтожил «Панатинаикос»
Евролига. «Барселона» в домашних стенах нанесла поражение «Эфесу»
«Монако» в гостях переиграл «Баварию»
«Барселона» – «Эфес» / Фото - EuroleagueЕвролига. Регулярный чемпионат
«Бавария» – «Монако» 78:83 (18:19, 17:21, 19:22, 24:21)
«Бавария»: Уолден (26 + 4 перехватов), Лучич (14), Рубит (6 + 7 подборов), Уайлер-Бэбб (4), Радошевич (2) – старт; Томас (9), Си (3), Хантер (8), Ярамаз (6), Обст (0), Шишко (0)
«Монако»: Джеймс (26), Мотеюнас (10), Томас (7), Диалло (3), Оуттара (3) – старт; Бэйкон (11), Вестерманн (2), Мотум (5), Анджушич (16), Холл (0)
«Барселона» – «Эфес» 82:77 (19:17, 21:24, 21:15, 21:21)
«Барселона»: Миротич (15), Хиггинс (9), Дэвис (7), Лапровиттола (5), Мартинес (2) – старт; Экзам (1), Шанлы (13 + 7 подборов), Смитс (0), Хэйес (4), Курич (8), Йокубайтис (16), Ннаджи (2)
«Эфес»: Мицич (18), Симон (12), Синглтон (6), Пляйсс (2), Брайант (0) – старт; Ларкин (17), Бобуа (2), Моерман (6), Андерсон (2), Петрушев (0), Данстон (12)
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