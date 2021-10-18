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Из НБА и Украины в Иран. Фесенко нашел новую команду
Последним клубом украинца был «Днепр»
Кирилл Фесенко / Фото - fbu.ua
34-летний бывший центровой сборной Украины Кирилл Фесенко
подписал контракт с иранским клубом «Санайе Поштибан Хомозган», сообщает Eurobasket.com.
Последним клубом Фесенко в течении нескольких сезонов был «Днепр». В прошлом сезоне украинец сыграл лишь три матча.
Также Фесенко играл за «Мариуполь», «Азовмаш», «Черкасские Мавпы», «Юту», «Индиану», «Шленск», БК «Донецк», «Автодор», «Локомотив-Кубань», «Авеллино» и «Канту».
Напомним, в мае Фесенко и «Днепр» разорвали контракт по обоюдному согласию.
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