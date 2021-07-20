Избран новый президент МБК «Николаев»

Лига конференций. «КуПС» – «Ворскла». Онлайн трансляция
19:00
19 июля состоялось внеочередное собрание общественной организации Муниципальный баскетбольный клуб «Николаев».
На повестке дня было несколько вопросов, но самый главный - выборы нового президента клуба. После отставки Андрея Черепанова, о которой стало известно 25 мая на общем собрании, эта должность оставалась вакантной.
На пост президента МБК «Николаев» была предложена кандидатура Романа Сербенова, сообщает пресс-служба клуба.
«Роман Петрович с детства занимается баскетболом и всегда был неравнодушен к этому виду спорта. Ранее играл в известных коллективах, а на сегодняшний момент является играющим генеральным спонсором любительской команды. Кроме баскетбола, Роман Сербенов занимается строительным бизнесом».
Уже в ближайшее время новый президент «Николаева» даст интервью, в котором ответит на самые интересные и важные вопросы.
Лидер «Николаева» перешел в клуб Серии А.
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