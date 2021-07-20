Избран новый президент МБК «Николаев»

Предыдущий функционер ушел в отставку 25 мая

Фото: МБК «Николаев»

19 июля состоялось внеочередное собрание общественной организации Муниципальный баскетбольный клуб «Николаев».

На повестке дня было несколько вопросов, но самый главный - выборы нового президента клуба. После отставки Андрея Черепанова, о которой стало известно 25 мая на общем собрании, эта должность оставалась вакантной.

На пост президента МБК «Николаев» была предложена кандидатура Романа Сербенова, сообщает пресс-служба клуба.

«Роман Петрович с детства занимается баскетболом и всегда был неравнодушен к этому виду спорта. Ранее играл в известных коллективах, а на сегодняшний момент является играющим генеральным спонсором любительской команды. Кроме баскетбола, Роман Сербенов занимается строительным бизнесом».

Уже в ближайшее время новый президент «Николаева» даст интервью, в котором ответит на самые интересные и важные вопросы.

Лидер «Николаева» перешел в клуб Серии А.