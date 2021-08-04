«Химик» вернул Завадского из Высшей лиги

Игрок ранее отыграл семь сезонов за южненцев

Станислав Завадский

Южненский «Химик» подписал контракт с 34-летним бигмэном Станиславом Завадским. Об этом сообщило менеджерское агентство BIG.



Завадский в прошлом сезоне играл в Высшей лиге за харьковскую «Политехнику», где провел 28 матчей, в которых в среднем набирал 11.4 очка и делал 6.2 подбора.

Отметим, что Завадский начал свою карьеру в «Химике», где отыграл семь сезонов. Также игрок выступал за «Черкасские Мавпы», «Будивельник» и грузинский «Кактус» из Тбилиси.