Кошмарная игра в третьей четверти не позволила «Химику» побороться с «Киев-Баскетом»

В третьей десятиминутке южненцы набрали всего 2 очка

Фото: ФБУ

«Киев-Баскет» обыграл «Химик» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

По большому счету, исход противостояния решился в третьей четверти, которую «Химик» проиграл со счетом 2:23. После этого южненцы попытались вернуться в игру, но сумели сократить общее отставание в матче всего до 17 очков.

Лучший игрок встречи – Джордан Свинг, набравший 9 баллов, совершивший 6 подборов и 6 результативных передач. У «Химика» выделился Деон Эдвин (18+6+6).

Счет в сезонной серии стал 3:0 в пользу «Киев-Баскета».

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Киев-Баскет» – «Химик» 82:65 (26:20, 19:19, 23:2, 14:24)