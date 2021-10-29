«Кривбасс» едва не сотворил сенсацию, но провалил концовку и отдал победу «Прометею»

Команда Ронена Гинзбурга продлила победную серию

Фото: пресс-служба Прометея

«Прометей» обыграл «Кривбасс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Несмотря на статус явного андердога, «Кривбасс» практически на протяжение всего поединка играл на равных с чемпионом Украины, а в середине четвертой четверти даже вел «+4». Однако подопечные Слипенчука провалили концовку, «Прометей» же, напротив, показал свой класс и добыл девятую победу в сезоне.

Самым результативным игроком матча стал представитель «Кривбасса» Мотли, который набрал 17 очков. У «Прометея» 14 баллов на свой счет записал Доу.

Таким образом, «Прометей» продлил победную серию до девяти матчей, оставшись единственной командой, которая еще не проигрывала в текущем сезоне Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Прометей» – «Кривбасс» 80:72 (19:22, 19:17, 13:14, 29:19)

«Прометей»: Эванс 12+9 подборов + 4 перехвата, Харрисон 11 - 4 потери, Липовый 6, Стефенс 6, Сидоров 2 - старт, Доу 16+6 подборов, Петров 9+5 подборов, Билан 9, Лукашов 6+5 передач, Беликов 3

«Кривбасс»: Полайт 15 + 10 подборов + 3 блок-шота, Коупленд 14 - 5 потерь, Артамонов 10 + 5 передач + 3 подбора - 5 потерь, Попович 6 + 5 подборов, Коренюк 4 - старт, Мотли 17 + 6 подборов, Фролов 3 , Бондарчук 2, Латкович 1, Старцев 0

