«Кривбасс» совершил камбэк и вырвал победу у «Запорожья»

Самым результативным игроком матча стал представитель хозяев

Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Кривбасс» на выезде одержал победу над «Запорожьем» со счетом 71:66.

Первая половина матча была равной. В третьей же четверти хозяева смогли выйти вперед. Но в заключительном отрезке «Кривбасс» все же смог совершить камбэк и вырвать эту победу у «Запорожья».

Самым результативным игроком матча стал представитель «Запорожья» Ясин Джозеф, набравший 20 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Кривбасс» – «Запорожье» – 71:66 (15:13, 14:16, 16:20, 26:17)