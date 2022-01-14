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«Кривбасс» совершил камбэк и вырвал победу у «Запорожья»

Самым результативным игроком матча стал представитель хозяев
Баскетбол Суперлига
14 января 20:00
«Кривбасс» совершил камбэк и вырвал победу у «Запорожья»
Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Кривбасс» на выезде одержал победу над «Запорожьем» со счетом 71:66.

Первая половина матча была равной. В третьей же четверти хозяева смогли выйти вперед. Но в заключительном отрезке «Кривбасс» все же смог совершить камбэк и вырвать эту победу у «Запорожья».

Самым результативным игроком матча стал представитель «Запорожья» Ясин Джозеф, набравший 20 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Кривбасс» – «Запорожье» – 71:66 (15:13, 14:16, 16:20, 26:17)

Рене Тер Велде
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Теги

Кривбасс (баскетбол) Запорожье

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