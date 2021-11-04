«Запорожье» добыло победу в напряженном матче с «Николаевом»
«Кривбасс» уверенно обыграл «Николаев» и вошел в зону плей-офф
Криворожцы лидировали в ходе всего матча
Фото: ФБУ
«Кривбасс» уверенно на своей площадке обыграл «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Хозяева завладели очковым преимуществом в самом начале встречи и постепенно его наращивали, доведя к концу матча до 24 баллов.
Самым результативным игроком поединка стал Владислав Коренюк, который набрал 19 баллов, добавив к ним 12 подборов. У «Николаева» 12 баллов на счету Андре Волкера.
Победа позволила «Кривбассу» подняться на восьмое место в турнирной таблице – зона плей-офф. «Николаев» остался десятым.
Суперлига. Регулярный чемпионат:
«Кривбасс» – «Николаев» 86:62 (15:9, 27:15, 18:18, 26:20)
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