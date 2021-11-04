«Кривбасс» уверенно обыграл «Николаев» и вошел в зону плей-офф

Криворожцы лидировали в ходе всего матча

Фото: ФБУ

«Кривбасс» уверенно на своей площадке обыграл «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Хозяева завладели очковым преимуществом в самом начале встречи и постепенно его наращивали, доведя к концу матча до 24 баллов.

Самым результативным игроком поединка стал Владислав Коренюк, который набрал 19 баллов, добавив к ним 12 подборов. У «Николаева» 12 баллов на счету Андре Волкера.

Победа позволила «Кривбассу» подняться на восьмое место в турнирной таблице – зона плей-офф. «Николаев» остался десятым.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Кривбасс» – «Николаев» 86:62 (15:9, 27:15, 18:18, 26:20)