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01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 79:92 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Чикаго Буллз 103:98 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 100:109 Окончен
01:30 Бруклин Нетс - Атланта Хоукс 117:108 Окончен
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс 108:106 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 115:126 Окончен
02:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 108:109 Окончен
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01:00 Детройт Пистонс - Филадельфия Севенти Сиксерс 98:109 Окончен
01:30 Атланта Хоукс - Юта Джаз 82:94 4-я четверть
01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс 62:81 4-я четверть
04:00 Финикс Санс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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01:00 Детройт Пистонс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
01:30 Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
23:00 Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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16:00 БК Одесса - Химик -:- Запланирован

«Кривбасс» уверенно обыграл «Николаев» и вошел в зону плей-офф

Криворожцы лидировали в ходе всего матча
Баскетбол Суперлига
4 ноября 21:52
«Кривбасс» уверенно обыграл «Николаев» и вошел в зону плей-офф
Фото: ФБУ

«Кривбасс» уверенно на своей площадке обыграл «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Хозяева завладели очковым преимуществом в самом начале встречи и постепенно его наращивали, доведя к концу матча до 24 баллов.

Самым результативным игроком поединка стал Владислав Коренюк, который набрал 19 баллов, добавив к ним 12 подборов. У «Николаева» 12 баллов на счету Андре Волкера.

Победа позволила «Кривбассу» подняться на восьмое место в турнирной таблице – зона плей-офф. «Николаев» остался десятым.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Кривбасс» – «Николаев» 86:62 (15:9, 27:15, 18:18, 26:20)

Сергей Остапенко
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Теги

Кривбасс (баскетбол) Николаев

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