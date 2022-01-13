Лень провел хороший матч, но «Сакраменто» уступил «Портленду» и другие результаты
Лень помог «Сакраменто» обыграть «Лейкерс», «Бруклин» устроил разгром «Буллз»
«Хьюстон» вырвал победу над «Сан-Антонио»
«Сакраменто» – «Лейкерс» / Фото - NBAНБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Орландо» 112:106 (33:16, 19:27, 32:29, 28:34)
«Вашингтон»: Кузма (19 + 10 подборов + 9 передач + 5 потерь), Динуидди (17), Колдуэлл-Поуп (12 + 10 подборов), Кисперт (11), Гэффорд (8) – старт; Харрелл (16 + 8 подборов), Нето (15), Брайант (6), Авдия (5), Хатимура (3), Бертанс (0).
«Орландо»: Энтони (19 + 11 подборов + 9 передач), Р. Лопес (16 + 11 подборов), Харрис (14), Ф. Вагнер (14 + 10 передач), Окики (10) – старт; Росс (17), Скофилд (8 + 7 подборов), М. Вагнер (6), Хэмптон (2).
«Индиана» – «Бостон» 100:119 (25:35, 24:19, 22:33, 29:32)
«Индиана»: Тернер (18), Сабонис (17 + 6 передач), Леверт (16), Дж. Холидэй (13), Брогдон (6) – старт; Бриссетт (8 + 9 подборов), Стивенсон (6 + 6 передач), Битадзе (4), Вашингтон (4), Джексон (3), Лэмб (3), Сайкс (2), Тэйлор (0), Крэйг (0).
«Бостон»: Браун (34), Тейтум (33 + 7 подборов), Шредер (23), Хорфорд (8), Р. Уильямс (5 + 9 подборов) – старт; Ричардсон (5), Г. Уильямс (3), Притчард (3), Лэнгфорд (3), Фернанду (2), Несмит (0), Томас (0), Кантер Фридом (0).
«Филадельфия» – «Шарлотт» 98:109 (35:34, 15:30, 26:21, 22:24)
«Филадельфия»: Эмбиид (31 + 7 потерь), Харрис (17 + 8 подборов), Макси (10), Сет Карри (10), Тайбулл (0) – старт; Коркмаз (14), Грин (7), Ньянг (3), Драммонд (2 + 8 подборов), Пауэлл (2), Бэсси (2), Джо (0), Рид (0), Браун (0).
«Шарлотт»: Хэйворд (30 + 7 передач), Розир (22), Бриджес (21 + 8 подборов), Болл (13 + 7 подборов + 8 передач), Пламли (6) – старт; Коди Мартин (11), Макдэниэлс (4), Вашингтон (2 + 8 подборов).
«Атланта» – «Майами» 91:115 (27:21, 24:35, 16:30, 24:29)
«Атланта»: Коллинз (16 + 11 подборов), Янг (15), Богданович (15), Оконгву (6 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (4) – старт; Хантер (15), Галлинари (7), Хертер (7), Дженг (3), Райт (3), Мэйс (0), Купер (0).
«Майами»: Калеб Мартин (18 + 10 подборов), Юртсевен (13 + 10 подборов + 6 передач), Струс (11), Такер (10 + 7 подборов), Лаури (8) – старт; Хирро (21 + 9 подборов + 11 передач), Винсент (14), Робинсон (14), Дедмон (6 + 8 подборов), Гай (0), Силва (0).
«Нью-Йорк» – «Даллас» 108:85 (30:21, 26:24, 28:21, 24:19)
«Нью-Йорк»: Барретт (32 + 7 подборов), Робинсон (19 + 10 подборов), Рэндл (17 + 12 подборов + 8 передач + 5 потерь), Фурнье (13), Беркс (10 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Граймс (9), Ноэл (4), Куикли (2), Топпин (2), Симс (0), Нокс (0), Макбрайд (0).
«Даллас»: Дончич (21 + 11 подборов + 5 потерь), Брансон (14 + 7 подборов + 6 передач), Клебер (9), Финни-Смит (7), Пауэлл (4) – старт; Хардуэй (13), Крисс (6), Браун (5), Буллок (3), Ниликина (2), Грин (1), Браун (0), Пинсон (0).
«Сан-Антонио» – «Хьюстон» 124:128 (36:39, 31:24, 23:28, 34:37)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (32 + 10 подборов + 11 передач), Пелтль (13), Бэйтс-Диоп (11), Уокер (11), Примо (4) – старт; Форбс (21), Джонсон (18), Васселл (12), Кейкок (2), Лэндейл (0).
«Хьюстон»: Гордон (31), Вуд (23 + 11 подборов), Портер (18), Грин (14 + 8 подборов), Тэйт (13 + 7 передач) – старт; Огастин (9), Тайс (8), Кристофер (6), Мартин (6), Мэтьюз (0).
«Юта» – «Кливленд» 91:111 (24:27, 28:31, 16:30, 23:23)
«Юта»: Митчелл (17), Конли (12), Богданович (9), О'Нил (6 + 9 подборов), Инглс (2) – старт; Кларксон (22), Паскалл (18 + 7 подборов), Валентайн (5), Читэм (0), Форрест (0).
«Кливленд»: Стивенс (23 + 7 подборов), Маркканен (20), Мобли (15 + 10 подборов + 7 передач), Аллен (12 + 7 подборов), Гарлэнд (11 + 10 подборов + 15 передач) – старт; Лав (16 + 7 подборов), Осман (8), Гудвин (3), Уиндлер (3), Нембард (0), Уэйд (0), Пангос (0).
«Чикаго» – «Бруклин» 112:138 (31:38, 29:24, 19:39, 33:37)
«Чикаго»: Лавин (22 + 6 передач + 5 потерь), Дерозан (19), Вучевич (14), Болл (9 + 7 подборов + 7 передач), Джонс (0) – старт; Уайт (16), Томас (8), Браун (8), Маккинни (5), Симонович (4), Досунму (3), Дотсон (2), Брэдли (2).
«Бруклин»: Дюрэнт (27 + 9 передач), Харден (25 + 7 подборов + 16 передач), Шарп (20 + 7 подборов), Ирвинг (9), Эдвардс (9) – старт; Миллс (21), Гриффин (9), Бембри (5), Картер (4), Дьюк (3), Браун (2), Джонсон (2), Томас (2).
«Сакраменто» – «Лейкерс» 125:116 (29:34, 32:33, 40:23, 24:26)
«Сакраменто»: Фокс (29), Барнс (23 + 7 подборов), Бэгли (16 + 9 подборов), Халибертон (14 + 10 передач), Мету (14 + 7 подборов) – старт; Хилд (10), Лень (8), Митчелл (6), Дэвис (3), Харклесс (2), Кета (0).
«Лейкерс»: Джеймс (34 + 7 подборов + 6 передач), Монк (22 + 7 подборов), Уэстбрук (8 + 12 подборов + 6 передач), Брэдли (6), Ариза (2) – старт; Ривз (19), Хортон-Такер (9), Ховард (8 + 7 подборов), Джонсон (8), Эллингтон (0).
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