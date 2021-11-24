Багатскис: «Я принял решение, кто выйдет в старте против Грузии»
Лидер сборной Грузии сыграет против Украины
Шенгелия присоединится к своей национальной сборной в последний момент
24 ноября 18:34
Торнике Шенгелия / Фото: Чемпионат
26 ноября за сборную Грузии против Украины сыграет ее лидер – Торнике Шенгелия, который менее чем за сутки до матча сыграет за ЦСКА в Евролиге. Об этом сообщил в Телеграм журналист Александр Прошута.
25 января Шенгелия в составе ЦСКА в Москве сыграет матч Евролиги против «Баварии». Затем он спецрейсомотправится в Тбилиси, несколько часов отдохнет и сыграет с Украиной.
Отметим, что за Грузию в матче против Украины точно не сыграбт травмированные защитники Георгий Цинцадзе и Дуда Санадзе, а также играющие в НБА бигмэны Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили.
Напомним, 26 ноября матч Грузия – Украина покажет XSPORT. Начало – 16:50 по Киеву.
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