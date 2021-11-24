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02:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 92:100 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Лейкерс 106:100 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 119:100 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 104:112 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 84:98 4-я четверть
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 86:94 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 84:82 Перерыв
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 Перерыв
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 53:57 2-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 55:49 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 52:46 2-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 42:52 2-я четверть
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 62:38 2-я четверть
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 37:40 2-я четверть
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 25:20 1-я четверть
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 84:98 4-я четверть
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 86:94 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 84:82 Перерыв
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 Перерыв
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 53:57 2-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 55:49 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 52:46 2-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 42:52 2-я четверть
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 62:38 2-я четверть
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 37:40 2-я четверть
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 25:20 1-я четверть
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
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Лидер сборной Грузии сыграет против Украины

Шенгелия присоединится к своей национальной сборной в последний момент

Баскетбол Сборная Украины
24 ноября 18:34
Лидер сборной Грузии сыграет против Украины
Торнике Шенгелия / Фото: Чемпионат

26 ноября за сборную Грузии против Украины сыграет ее лидер – Торнике Шенгелия, который менее чем за сутки до матча сыграет за ЦСКА в Евролиге. Об этом сообщил в Телеграм журналист Александр Прошута.

25 января Шенгелия в составе ЦСКА в Москве сыграет матч Евролиги против «Баварии». Затем он спецрейсомотправится в Тбилиси, несколько часов отдохнет и сыграет с Украиной.

Отметим, что за Грузию в матче против Украины точно не сыграбт травмированные защитники Георгий Цинцадзе и Дуда Санадзе, а также играющие в НБА бигмэны Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили.

Напомним, 26 ноября матч Грузия – Украина покажет XSPORT. Начало – 16:50 по Киеву.

Карен Агабекян
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Теги

сборная Украины (баскетбол)

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