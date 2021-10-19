Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция

Смотрите матч главного еврокубкового турнира FIBA на XSPORT+

В понедельник, 25 октября, греческий ПАОК примет турецкий «Галатасарай» в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

Команды группы Е уже провели по две игры в основной части главного еврокубкового турнира FIBA: греки в напряженнейших концовка уступили боснийской «Игокее» и чешскому «Нимбурку», а «Галатасарай» в матчах с этими же соперниками одержал победы.

Трансляцию матча Лиги чемпионов смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также в плеере в этой новости. Начало матча — 19:30.