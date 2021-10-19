Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция

Лига чемпионов. «Атлетико» – «Ливерпуль». Гризманн сделал дубль с сравнял счет. Онлайн трансляция
22:00
В понедельник, 25 октября, греческий ПАОК примет турецкий «Галатасарай» в матче 3-го тура Лиги чемпионов.
Команды группы Е уже провели по две игры в основной части главного еврокубкового турнира FIBA: греки в напряженнейших концовка уступили боснийской «Игокее» и чешскому «Нимбурку», а «Галатасарай» в матчах с этими же соперниками одержал победы.
Трансляцию матча Лиги чемпионов смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также в плеере в этой новости. Начало матча — 19:30.
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