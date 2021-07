Майкл Томпсон включил Леброна в пятерку лучших игроков в истории

Леброн Джеймс / фото - bleacherreport.com

Двукратный чемпион НБА Майкл Томпсон, отец защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона, назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА.

Wilt Kareem Jordan Lebron…Kobe…I think thats it…THATS the list…I bin sittin here all night tryin to figue out who’re the top 5 players in Histry…And I think I just figured it out…Them 5 cud do it ALL…Evry facet of the game thats required…Score Rebound Defend Pass Lead