Лень и Михайлюк провели очередные результативные матчи в НБА
Михайлюк помог «Торонто» переиграть «Филадельфию», «Клипперс» выстояли в матче с «Майами»
«Индиана» не оставила шансов «Юте»
Святослав Михайлюк / Фото - raptorsrapture.comНБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Торонто» 109:115 (30:27, 27:25, 21:29, 31:34)
«Филадельфия»: Макси (33), Харрис (19 + 7 подборов + 7 передач), Карри (15), Грин (6), Драммонд (4 + 12 подборов + 4 блокшотов) – старт; Ньянг (7), Рид (4), Милтон (12), Коркмаз (9)
«Торонто»: ВанВлит (32 + 7 передач), Ануноби (20), Трент мл. (20), Барнс (13 + 9 подборов), Ачиува (4 + 9 подборов) – старт; Буше (17), Бэнтон (4), Михайлюк (5)
«Юта» – «Индиана» 100:111 (30:32, 21:28, 26:25, 23:26)
«Юта»: Митчелл (26), Гобер (19 + 11 подборов), Богданович (8), Конли (6 + 8 передач), О'Нил (4) – старт; Паскалл (9), Хьюз (0), Уайтсайд (8 + 7 подборов), Азубуйке (0), Кларксон (11), Инглс (7), Форрест (0), Они (0), Батлер (2)
«Индиана»: Брогдон (30 + 9 подборов), Тернер (13 + 9 подборов), Дуарте (11), Сабонис (6 + 7 подборов + 6 фолов), Холидэй (6) – старт; Крэйг (4), Битадзе (2), МакКоннелл (21 + 8 подборов), Лэмб (4), Мартин (14)
«Клипперс» – «Майами» 112:109 (25:40, 31:18, 30:20, 26:31)
«Клипперс»: Джордж (27), Джексон (22), Бледсоу (21), Зубац (18 + 11 подборов), Батюм (6) – старт; Уинслоу (0), Хартенштейн (6 + 7 подборов), Мэнн (0), Кеннард (12)
«Майами»: Адебайо (30 + 11 подборов), Лаури (25), Хирро (23 + 7 подборов), Такер (6 + 10 подборов), Робинсон (6 + 9 подборов) – старт; Мартин (7), Дедмон (2), Винсент (4), Струс (6)