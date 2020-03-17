Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 2
Баскетбол
НБА 20/21
01:30 Бостон Селтикс - Юта Джаз 109:117 Окончен
02:00 Чикаго Буллз - Оклахома-Сити Тандер 123:102 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс 107:119 Окончен
02:00 Майами Хит - Кливленд Кавальерс 113:98 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс 99:96 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Нью-Орлеан Пеликанс 125:124 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 137:121 Окончен
Суперлига 20/21
18:00 Прометей - БК Запорожье 74:70 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол
НБА 20/21
01:00 Детройт Пистонс - Торонто Рэпторс 116:112 Окончен
01:00 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс 115:124 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс 105:109 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Сакраменто Кингз 119:121 Окончен
02:00 Чикаго Буллз - Сан-Антонио Сперс 99:106 Окончен
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 117:110 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз 94:108 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс 129:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит 89:85 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 105:89 Окончен
Суперлига 20/21
19:00 Днепр - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Николаев -:- Запланирован
Баскетбол
Суперлига 20/21
18:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован
19:00 Киев-Баскет - БК Одесса -:- Запланирован

Михельсон: «Нам нужна победа над «Харьковскими Соколами» для закрепления в зоне плей-офф»

На текущей неделе «Мавп» ждет матч с конкурентом

Баскетбол Суперлига
11:38
Михельсон: «Нам нужна победа над «Харьковскими Соколами» для закрепления в зоне плей-офф»
Максим Михельсон / Фото: ФБУ

Главный тренер «Черкасских Мавп» Максим Михельсон высказался пресс-службе клуба о предстоящих матчах против «Днепра» и «Харьковских Соколов», об адаптации новичков и последних играх команды.

 О матчах с «Днепром» и «Харьковскими Соколами».

Едем на очередной сложный тур чемпионата, играем с командами из разных частей таблицы. Понятно, что каждая команда имеет свои задачи. Мы, наконец, попали в зону плей-офф, вышли на 8-ю позицию. Поэтому последние туры играем в связи с этой задачей – закрепиться в зоне плей-офф. На сегодня есть две команды, которые нас поджимают – Одесса и Харьков. Понятно, что во время выезда на Юг Украины и на Восток Украины, основными нашими конкурентами была «Одесса» и сейчас «Харьковские Соколы». В прошлом туре удалось в непростом матче одолеть «Одессу». В той игре отдали много сил и эмоций, возможно, где-то их не хватило в игре с «Химиком». Так получилось, что по календарю мы уже через два дня после возвращения из Южного должны отправляться к «Днепру» и «Харькову». За это время провели всего две тренировки. Насколько возможно за это время, подготовились к новому сопернику и разобрали свои ошибки. Надеюсь, во время следующего тура сможем их исправить и получить нужный результат. С «Днепром» для нас самих будет очень интересная игра, всегда хочется хорошо сыграть против лидера, обыграть одного из лидеров чемпионата. Для игроков это вызов и мотивация, своего рода тест. С другой стороны стратегический для нас матч с «Соколом». Нам нужна победа для закрепления в зоне плей-офф. Постараемся распределить силы, чтобы бороться за победу в обоих этих матчах».
«

О настройке на «Харьковских Соколов».

«Харьков» добавил однозначно. На это есть несколько причин: первое – это новые игроки достаточно высокого уровня. Второй момент – у «Харькова» было время на подготовку. Клуб не отправил в бабл в Киев основной состав, потом был перерыв на игры национальной сборной. Таким образом, команда имела фактически месяц на подготовку к очередному туру. Они это время работали и с новым тренером показали хороший результат (победы над «Одессой» и «Химиком»). Мы проводили скаутинг «Соколов», сейчас видим, что они полностью изменили рисунок игры. Новый тренер полностью перестроил нападение, практически ничего из старого «Харькова» не осталось. Есть изменения в защите, новые варианты зонного прессинга, другие требования при защите пик-н-ролла. После прихода нового главного тренера команда всегда играет бодрее, это мы и увидели в этих матчах. С такой командой будет играть сложно. Видим, что в Украине еще одна команда стала сильнее. На сегодня посмотрите на «Харьков», «Одессу», «Николаев» и нас. Эти команды находятся внизу турнирной таблицы, сражаются за восьмую строчку плей-офф. Но, несмотря на свои позиции – могут «укусить» любого лидера чемпионата. А при встрече между собой вообще уровень напряжения максимален. Каждый понимает, что каждая игра на вес золота. Сейчас в Одессе была «мясорубка», никто не хотел отступать. Не менее напряженная игра будет в Харькове».
«

Об адаптации новичков.

«Кэмерону и Аарону, как и любым новичкам, нужно время на адаптацию, чтобы вникнуть в наши требования в защите и нападении. Ситуаций в чемпионате не простая, заканчивается третий круг, поэтому каждая победа для нас невероятно важна. У нас много схем нападения, различные системы защиты. Новые игроки получили очень большой объем информации. Разумеется, для любого игрока прийти во второй половине сезона в новую команду и через две недели усвоить этот объем информации очень сложно. Наши хлопцы не исключение.

Янгу этот процесс дается быстрее. Он игрок более высокого класса, играл на высоком европейском уровне в Канту, был лидером в своем колледже в NCAA. Его класс и уровень баскетбольного IQ очень высок. Аарону, который не имеет опыта игры в системном баскетболе на таком уровне, адаптация дается сложнее. Хотя он усердно работает. Они оба хорошие ребята, нет никаких претензий ни по человеческим качествам, ни по работе. Надеюсь, что мы сможем от Аарона получить отдачу. Возможно, не так быстро, как с Янгом и другими иностранцами, но верю что он нам поможет».

«

О последних матчах «Мавп».

«Конечно, сейчас приход новых игроков несколько сказался на командном рисунке игры, при их выходе на площадку время от времени случаются какие-то недоразумения с партнерами, но это временные сложности. Тренерский состав и игроки это понимают и различным образом помогают новичкам. Все заинтересованы в том, чтобы они быстрее адаптировались, потому что мы впереди еще много матчей регулярного чемпионата, кубок Украины, и надеюсь игры плей-офф. Мы имеем достаточно интересный состав сейчас, мне нравится очень разноплановая ротация в каждой позиции. Единственная позиция, которую нам так и не удалось укрепить после расторжения контракта с Сеадом Хаджифейзовичем – это позиция пятого номера, где Скапинцеву просто не равноценной замены. Но и в этом ищем позитив, поскольку в таких условиях больше игрового времени получает молодой Игорь Сергеев, а может и еще кто-то из наших воспитанников».
«

Напомним, ранее «Химик» прервал 5-матчевую победную серию «Черкасских Мавп».

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Черкасские Мавпы Максим Михельсон

Новости: Баскетбол

ФБУ ограничила количество зрителей на трибунах до 30%
ФБУ ограничила количество зрителей на трибунах до 30%
Суперлига
13:45
Михельсон: «Нам нужна победа над «Харьковскими Соколами» для закрепления в зоне плей-офф»
Михельсон: «Нам нужна победа над «Харьковскими Соколами» для закрепления в зоне плей-офф»
Суперлига
11:38
Герун разорвал контракт с «Уникахой»
Герун разорвал контракт с «Уникахой»
Украинские легионеры
10:38
Лень оформил первый дабл-дабл в сезоне
Лень оформил первый дабл-дабл в сезоне
Украинские легионеры
08:50
Ягупова помогла «Фенербахче» победить в матче Евролиги
Ягупова помогла «Фенербахче» победить в матче Евролиги
Украинские легионеры
08:00
«Филадельфия» уступила «Милуоки», «Вашингтон» проиграл «Сакраменто»
«Филадельфия» уступила «Милуоки», «Вашингтон» проиграл «Сакраменто»
НБА
07:25
«Прометей» в сложном матче вырвал победу у «Запорожья»
«Прометей» в сложном матче вырвал победу у «Запорожья»
Суперлига
17 марта 20:20
Постер-данк Липового, блок-шот Салливана и ключевое попадание Петрова – в топ-10 моментов недели
Постер-данк Липового, блок-шот Салливана и ключевое попадание Петрова – в топ-10 моментов недели
Суперлига
17 марта 14:34
Михайлюк: «Обмен стал для меня неожиданностью»
Михайлюк: «Обмен стал для меня неожиданностью»
Украинские легионеры
17 марта 09:17
Все новости

Популярные новости

Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Монфис, кусай локти! Свитолина обнажила грудь во время фотосессии
Теннис WTA
14 марта 11:53
3
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Долгожданный реванш. Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
15 марта 07:53
1
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
Как в России. В Ровно кавказцы спровоцировали массовую драку на турнире по MMA
MMA
14 марта 20:55
1
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Ноги от ушей! Белодед отправила подписчиков в нокаут фотографией в коротеньких шортах
Дзюдо
13 марта 09:27
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Джошуа: «Пулев пытался использовать ту же тактику, что и на взвешивании с Владимиром Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
11 марта 18:28
Владимир Кличко отреагировал на смерть Марвина Хаглера
Владимир Кличко отреагировал на смерть Марвина Хаглера
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 22:00
Все новости

Анонсы

Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм». Видео трансляция
19:55
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Арсенал» — «Олимпиакос». Видео трансляция
19:55
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» – «Рома». Онлайн трансляция
19:55
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Шахтер» — «Рома». Видео трансляция
19:55
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» — «Динамо». Видео трансляция
22:00
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Химик». Видео трансляция
19 марта 18:00
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Мариуполь» — «Минай». Видео трансляция
20 марта 14:00
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
TV
Еженедельник «Мировой бокс». Видео трансляция
20 марта 14:10
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Десна» — «Днепр-1». Видео трансляция
20 марта 17:00
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
WEB
УПЛ. «Ворскла» — «Олимпик». Видео трансляция
20 марта 19:30
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
WEB
Кубок Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Видео трансляция
20 марта 19:30
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
WEB
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
20 марта 21:00
Сражение за вакантный пояс чемпиона мира. Лоуренс Околе – Кшиштоф Гловацки. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за вакантный пояс чемпиона мира. Лоуренс Околе – Кшиштоф Гловацки. Онлайн трансляция
20 марта 23:00
Бой за пояс WBO. Верджил Ортис – Морис Хукер. Онлайн трансляция
WEB
Бой за пояс WBO. Верджил Ортис – Морис Хукер. Онлайн трансляция
21 марта 05:00
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Химик». Видео трансляция
21 марта 14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
21 марта 16:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21 марта 18:40
Программа о хоккее – «Ледниковый период»
TV
Программа о хоккее – «Ледниковый период»
22 марта 17:30