Михельсон: «Нам нужна победа над «Харьковскими Соколами» для закрепления в зоне плей-офф»

Максим Михельсон / Фото: ФБУ

Главный тренер «Черкасских Мавп» Максим Михельсон высказался пресс-службе клуба о предстоящих матчах против «Днепра» и «Харьковских Соколов», об адаптации новичков и последних играх команды.



О матчах с «Днепром» и «Харьковскими Соколами».

О настройке на «Харьковских Соколов».

Об адаптации новичков.

Янгу этот процесс дается быстрее. Он игрок более высокого класса, играл на высоком европейском уровне в Канту, был лидером в своем колледже в NCAA. Его класс и уровень баскетбольного IQ очень высок. Аарону, который не имеет опыта игры в системном баскетболе на таком уровне, адаптация дается сложнее. Хотя он усердно работает. Они оба хорошие ребята, нет никаких претензий ни по человеческим качествам, ни по работе. Надеюсь, что мы сможем от Аарона получить отдачу. Возможно, не так быстро, как с Янгом и другими иностранцами, но верю что он нам поможет».