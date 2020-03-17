Михельсон: «Нам нужна победа над «Харьковскими Соколами» для закрепления в зоне плей-офф»
Главный тренер «Черкасских Мавп» Максим Михельсон высказался пресс-службе клуба о предстоящих матчах против «Днепра» и «Харьковских Соколов», об адаптации новичков и последних играх команды.
О матчах с «Днепром» и «Харьковскими Соколами».
Едем на очередной сложный тур чемпионата, играем с командами из разных частей таблицы. Понятно, что каждая команда имеет свои задачи. Мы, наконец, попали в зону плей-офф, вышли на 8-ю позицию. Поэтому последние туры играем в связи с этой задачей – закрепиться в зоне плей-офф. На сегодня есть две команды, которые нас поджимают – Одесса и Харьков. Понятно, что во время выезда на Юг Украины и на Восток Украины, основными нашими конкурентами была «Одесса» и сейчас «Харьковские Соколы». В прошлом туре удалось в непростом матче одолеть «Одессу». В той игре отдали много сил и эмоций, возможно, где-то их не хватило в игре с «Химиком». Так получилось, что по календарю мы уже через два дня после возвращения из Южного должны отправляться к «Днепру» и «Харькову». За это время провели всего две тренировки. Насколько возможно за это время, подготовились к новому сопернику и разобрали свои ошибки. Надеюсь, во время следующего тура сможем их исправить и получить нужный результат. С «Днепром» для нас самих будет очень интересная игра, всегда хочется хорошо сыграть против лидера, обыграть одного из лидеров чемпионата. Для игроков это вызов и мотивация, своего рода тест. С другой стороны стратегический для нас матч с «Соколом». Нам нужна победа для закрепления в зоне плей-офф. Постараемся распределить силы, чтобы бороться за победу в обоих этих матчах».«
О настройке на «Харьковских Соколов».
«Харьков» добавил однозначно. На это есть несколько причин: первое – это новые игроки достаточно высокого уровня. Второй момент – у «Харькова» было время на подготовку. Клуб не отправил в бабл в Киев основной состав, потом был перерыв на игры национальной сборной. Таким образом, команда имела фактически месяц на подготовку к очередному туру. Они это время работали и с новым тренером показали хороший результат (победы над «Одессой» и «Химиком»). Мы проводили скаутинг «Соколов», сейчас видим, что они полностью изменили рисунок игры. Новый тренер полностью перестроил нападение, практически ничего из старого «Харькова» не осталось. Есть изменения в защите, новые варианты зонного прессинга, другие требования при защите пик-н-ролла. После прихода нового главного тренера команда всегда играет бодрее, это мы и увидели в этих матчах. С такой командой будет играть сложно. Видим, что в Украине еще одна команда стала сильнее. На сегодня посмотрите на «Харьков», «Одессу», «Николаев» и нас. Эти команды находятся внизу турнирной таблицы, сражаются за восьмую строчку плей-офф. Но, несмотря на свои позиции – могут «укусить» любого лидера чемпионата. А при встрече между собой вообще уровень напряжения максимален. Каждый понимает, что каждая игра на вес золота. Сейчас в Одессе была «мясорубка», никто не хотел отступать. Не менее напряженная игра будет в Харькове».«
Об адаптации новичков.
«Кэмерону и Аарону, как и любым новичкам, нужно время на адаптацию, чтобы вникнуть в наши требования в защите и нападении. Ситуаций в чемпионате не простая, заканчивается третий круг, поэтому каждая победа для нас невероятно важна. У нас много схем нападения, различные системы защиты. Новые игроки получили очень большой объем информации. Разумеется, для любого игрока прийти во второй половине сезона в новую команду и через две недели усвоить этот объем информации очень сложно. Наши хлопцы не исключение.«
Янгу этот процесс дается быстрее. Он игрок более высокого класса, играл на высоком европейском уровне в Канту, был лидером в своем колледже в NCAA. Его класс и уровень баскетбольного IQ очень высок. Аарону, который не имеет опыта игры в системном баскетболе на таком уровне, адаптация дается сложнее. Хотя он усердно работает. Они оба хорошие ребята, нет никаких претензий ни по человеческим качествам, ни по работе. Надеюсь, что мы сможем от Аарона получить отдачу. Возможно, не так быстро, как с Янгом и другими иностранцами, но верю что он нам поможет».
О последних матчах «Мавп».
«Конечно, сейчас приход новых игроков несколько сказался на командном рисунке игры, при их выходе на площадку время от времени случаются какие-то недоразумения с партнерами, но это временные сложности. Тренерский состав и игроки это понимают и различным образом помогают новичкам. Все заинтересованы в том, чтобы они быстрее адаптировались, потому что мы впереди еще много матчей регулярного чемпионата, кубок Украины, и надеюсь игры плей-офф. Мы имеем достаточно интересный состав сейчас, мне нравится очень разноплановая ротация в каждой позиции. Единственная позиция, которую нам так и не удалось укрепить после расторжения контракта с Сеадом Хаджифейзовичем – это позиция пятого номера, где Скапинцеву просто не равноценной замены. Но и в этом ищем позитив, поскольку в таких условиях больше игрового времени получает молодой Игорь Сергеев, а может и еще кто-то из наших воспитанников».«
Напомним, ранее «Химик» прервал 5-матчевую победную серию «Черкасских Мавп».