НБА. «Торонто» Михайлюка уступил «Далласу» с невероятным Дончичем, «Портленд» разгромил «Финикс»
НБА. Регулярный чемпионат
«Кливленд» – «Атланта» 101:95 (24:27, 28:28, 31:17, 18:23)
«Кливленд»: Рубио (23 + 8 передач), Мобли (17 + 11 подборов + 4 блок-шота), Секстон (12), Маркканен (12 + 8 подборов), Аллен (11 + 14 подборов) – старт; Лав (12), Окоро (9), Осман (5).
«Атланта»: Янг (24 + 7 передач), Хантер (12), Капела (10 + 14 подборов), Коллинз (6 + 12 подборов), Богданович (5) – старт; Реддиш (19), Хилл (6), Дженг (5 + 8 подборов), Райт (4), Хертер (4).
«Индиана» – «Майами» 102:91 OT (28:24, 28:22, 8:17, 22:23, 16:5)
«Индиана»: Дуарте (19), Брогдон (18 + 14 подборов), Сабонис (17 + 12 подборов), Дж. Холидэй (7), Тернер (4) – старт; Бриссетт (18 + 9 подборов), Лэмб (12), Макконнелл (4), Крэйг (2), Джексон (1).
«Майами»: Батлер (19 + 6 передач), Адебайо (17 + 16 подборов + 5 потерь), Робинсон (14), Винсент (2), Такер (0 + 7 подборов) – старт; Хирро (30 + 10 подборов), Струс (5), М-ф Моррис (4), Дедмон (0).
«Торонто» – «Даллас» 95:103 (25:18, 26:27, 21:29, 23:29)
«Торонто»: Ануноби (23), Ванвлит (20), Барнс (17 + 8 подборов), Трент (12), Ачиува (10 + 12 подборов) – старт; Михайлюк (7), Берч (4), Драгич (2), Бэнтон (0), Бонга (0), Буше (0).
«Даллас»: Дончич (27 + 9 подборов + 12 передач + 5 потерь), Хардуэй (25), Порзингис (18 + 10 подборов + 4 блок-шота), Пауэлл (11), Финни-Смит (11 + 8 подборов) – старт; Брансон (5), Клебер (5), Буллок (1), Браун (0), Коули-Стайн (0).
«Миннесота» – «Новый Орлеан» 96:89 (28:27, 26:14, 15:26, 27:22)
«Миннесота»: Таунс (25 + 5 потерь), Эдвардс (19 + 9 подборов), Расселл (12 + 7 потерь), Макдэниэлс (4), Окоги (0) – старт; Рид (12), Маклафлин (6), Бизли (6), Беверли (5 + 6 передач), Вандербилт (4 + 8 подборов), Принс (3).
«Новый Орлеан»: Ингрэм (30 + 7 потерь), Валанчюнас (20 + 17 подборов), Александер-Уокер (14 + 14 подборов + 5 потерь), Грэм (11), Джонс (2 + 8 подборов) – старт; Мерфи (6), Темпл (3), Хэйс (3), Льюис (0), Маршалл (0).
«Чикаго» – «Детройт» 97:82 (31:28, 23:15, 25:11, 18:28)
«Чикаго»: Дерозан (21 + 6 передач), Вучевич (15 + 19 подборов), Лавин (14), Болл (13 + 4 блок-шота), Уильямс (9) – старт; Карузо (12 + 5 перехватов), Грин (10), Досунму (2), Браун (1), Джонсон (0).
«Детройт»: Бей (20 + 16 подборов), Грант (9 + 4 блок-шота), Стюарт (6 + 12 подборов), Джексон (5), Хэйс (2) – старт; Лайлс (12), Олиник (10), Джозеф (5), Джош Джексон (4), Диалло (4), Гарза (3), Ли (2), Пикетт (0), Макгрудер (0).
«Сан-Антонио» – «Милуоки» 111:121 (32:32, 20:24, 29:29, 30:36)
«Сан-Антонио»: Макдермотт (25), Джонсон (20), Уайт (14 + 8 передач), Мюррэй (10 + 9 подборов + 7 передач), Пелтль (10 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Уокер (17), Васселл (4), Юбэнкс (4), Форбс (3), Примо (2), Джонс (2), Лэндейл (0), Бэйтс-Диоп (0).
«Милуоки»: Миддлтон (28 + 6 потерь), Я. Адетокумбо (21 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Холидэй (16 + 5 потерь), Коннотон (16 + 7 подборов), Аллен (10) – старт; Хилл (15), Нвора (7), Робинсон (4), Т. Адетокумбо (4 + 7 подборов), Мамукелашвили (0).
«Портленд» – «Финикс» 134:105 (30:24, 37:23, 39:34, 28:24)
«Портленд»: Макколлум (28), Лиллард (19 + 8 передач), Пауэлл (16), Нуркич (9 + 12 подборов), Ковингтон (6) – старт; Саймонс (18), Литтл (11 + 7 подборов), Нэнс (8), Маклемор (6), Зеллер (5), Браун (4), Смит (2), Эллеби (2).
«Финикс»: Букер (21), Бриджес (14), Эйтон (8), Краудер (7), Пол (4 + 11 передач) – старт; Пэйтон (14 + 6 передач), Макги (12), Надер (6), Смит (5), К. Джонсон (5), Шэмет (5), Камински (2), Хатчисон (2).
«Клипперс» – «Мемфис» 114:120 (34:25, 28:34, 27:38, 25:23)
«Клипперс»: Джордж (41 + 10 подборов), Джексон (17), Бледсоу (12 + 7 передач), М-с Моррис (9), Зубац (6 + 8 подборов) – старт; Хартенштайн (11), Кеннард (10), Батюм (5), Мэнн (3 + 8 подборов).
«Мемфис»: Морэнт (28 + 8 передач + 5 потерь), Мелтон (22 + 7 подборов), Джарен Джексон (21 + 7 подборов), Бэйн (19), Адамс (17 + 9 подборов) – старт; Уильямс (6), Андерсон (4 + 7 подборов), Кларк (3), Кончар (0), Джонс (0).
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