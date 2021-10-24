НБА. «Торонто» Михайлюка уступил «Далласу» с невероятным Дончичем, «Портленд» разгромил «Финикс»

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02:00 Кливленд Кавальерс - Шарлотт Хорнетс 112:123 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Йорк Никс 96:121 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Индиана Пэйсерс 135:134 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс 83:115 Окончен
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Бруклин Нетс 109:114 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Орлеан Пеликанс 128:112 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер 124:91 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Сан-Антонио Сперс 102:96 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 105:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Юта Джаз 101:110 Окончен
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14:00 Будивельник - Киев-Баскет 70:75 Окончен
15:00 Черкасские Мавпы - БК Тернополь 55:57 Окончен
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01:00 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 101:95 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит 102:91 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Даллас Маверикс 95:103 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 97:82 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс 96:89 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Милуоки Бакс 111:121 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс 134:105 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис 114:120 Окончен
23:00 Бруклин Нетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
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13:00 Кривбасс - Днепр -:- Запланирован
14:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
16:00 БК Одесса - БК Запорожье -:- Запланирован
17:00 Николаев - Харьковские Соколы -:- Запланирован
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02:00 Хьюстон Рокетс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
04:00 Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован

НБА. «Торонто» Михайлюка уступил «Далласу» с невероятным Дончичем, «Портленд» разгромил «Финикс»

41 очко Джорджа не хватило «Клипперс» для победы над «Мемфисом»
Баскетбол НБА
08:38
НБА. «Торонто» Михайлюка уступил «Далласу» с невероятным Дончичем, «Портленд» разгромил «Финикс»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Кливленд» – «Атланта» 101:95 (24:27, 28:28, 31:17, 18:23)

«Кливленд»: Рубио (23 + 8 передач), Мобли (17 + 11 подборов + 4 блок-шота), Секстон (12), Маркканен (12 + 8 подборов), Аллен (11 + 14 подборов) – старт; Лав (12), Окоро (9), Осман (5).

«Атланта»: Янг (24 + 7 передач), Хантер (12), Капела (10 + 14 подборов), Коллинз (6 + 12 подборов), Богданович (5) – старт; Реддиш (19), Хилл (6), Дженг (5 + 8 подборов), Райт (4), Хертер (4).

«Индиана» – «Майами» 102:91 OT (28:24, 28:22, 8:17, 22:23, 16:5)

«Индиана»: Дуарте (19), Брогдон (18 + 14 подборов), Сабонис (17 + 12 подборов), Дж. Холидэй (7), Тернер (4) – старт; Бриссетт (18 + 9 подборов), Лэмб (12), Макконнелл (4), Крэйг (2), Джексон (1).

«Майами»: Батлер (19 + 6 передач), Адебайо (17 + 16 подборов + 5 потерь), Робинсон (14), Винсент (2), Такер (0 + 7 подборов) – старт; Хирро (30 + 10 подборов), Струс (5), М-ф Моррис (4), Дедмон (0).

«Торонто» – «Даллас» 95:103 (25:18, 26:27, 21:29, 23:29)

«Торонто»: Ануноби (23), Ванвлит (20), Барнс (17 + 8 подборов), Трент (12), Ачиува (10 + 12 подборов) – старт; Михайлюк (7), Берч (4), Драгич (2), Бэнтон (0), Бонга (0), Буше (0).

«Даллас»: Дончич (27 + 9 подборов + 12 передач + 5 потерь), Хардуэй (25), Порзингис (18 + 10 подборов + 4 блок-шота), Пауэлл (11), Финни-Смит (11 + 8 подборов) – старт; Брансон (5), Клебер (5), Буллок (1), Браун (0), Коули-Стайн (0).

«Миннесота» – «Новый Орлеан» 96:89 (28:27, 26:14, 15:26, 27:22)

«Миннесота»: Таунс (25 + 5 потерь), Эдвардс (19 + 9 подборов), Расселл (12 + 7 потерь), Макдэниэлс (4), Окоги (0) – старт; Рид (12), Маклафлин (6), Бизли (6), Беверли (5 + 6 передач), Вандербилт (4 + 8 подборов), Принс (3).

«Новый Орлеан»: Ингрэм (30 + 7 потерь), Валанчюнас (20 + 17 подборов), Александер-Уокер (14 + 14 подборов + 5 потерь), Грэм (11), Джонс (2 + 8 подборов) – старт; Мерфи (6), Темпл (3), Хэйс (3), Льюис (0), Маршалл (0).

«Чикаго» – «Детройт» 97:82 (31:28, 23:15, 25:11, 18:28)

«Чикаго»: Дерозан (21 + 6 передач), Вучевич (15 + 19 подборов), Лавин (14), Болл (13 + 4 блок-шота), Уильямс (9) – старт; Карузо (12 + 5 перехватов), Грин (10), Досунму (2), Браун (1), Джонсон (0).

«Детройт»: Бей (20 + 16 подборов), Грант (9 + 4 блок-шота), Стюарт (6 + 12 подборов), Джексон (5), Хэйс (2) – старт; Лайлс (12), Олиник (10), Джозеф (5), Джош Джексон (4), Диалло (4), Гарза (3), Ли (2), Пикетт (0), Макгрудер (0).

«Сан-Антонио» – «Милуоки» 111:121 (32:32, 20:24, 29:29, 30:36)

«Сан-Антонио»: Макдермотт (25), Джонсон (20), Уайт (14 + 8 передач), Мюррэй (10 + 9 подборов + 7 передач), Пелтль (10 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Уокер (17), Васселл (4), Юбэнкс (4), Форбс (3), Примо (2), Джонс (2), Лэндейл (0), Бэйтс-Диоп (0).

«Милуоки»: Миддлтон (28 + 6 потерь), Я. Адетокумбо (21 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Холидэй (16 + 5 потерь), Коннотон (16 + 7 подборов), Аллен (10) – старт; Хилл (15), Нвора (7), Робинсон (4), Т. Адетокумбо (4 + 7 подборов), Мамукелашвили (0).

«Портленд» – «Финикс» 134:105 (30:24, 37:23, 39:34, 28:24)

«Портленд»: Макколлум (28), Лиллард (19 + 8 передач), Пауэлл (16), Нуркич (9 + 12 подборов), Ковингтон (6) – старт; Саймонс (18), Литтл (11 + 7 подборов), Нэнс (8), Маклемор (6), Зеллер (5), Браун (4), Смит (2), Эллеби (2).

«Финикс»: Букер (21), Бриджес (14), Эйтон (8), Краудер (7), Пол (4 + 11 передач) – старт; Пэйтон (14 + 6 передач), Макги (12), Надер (6), Смит (5), К. Джонсон (5), Шэмет (5), Камински (2), Хатчисон (2).

«Клипперс» – «Мемфис» 114:120 (34:25, 28:34, 27:38, 25:23)

«Клипперс»: Джордж (41 + 10 подборов), Джексон (17), Бледсоу (12 + 7 передач), М-с Моррис (9), Зубац (6 + 8 подборов) – старт; Хартенштайн (11), Кеннард (10), Батюм (5), Мэнн (3 + 8 подборов).

«Мемфис»: Морэнт (28 + 8 передач + 5 потерь), Мелтон (22 + 7 подборов), Джарен Джексон (21 + 7 подборов), Бэйн (19), Адамс (17 + 9 подборов) – старт; Уильямс (6), Андерсон (4 + 7 подборов), Кларк (3), Кончар (0), Джонс (0).

Олег Шумейко-младший
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