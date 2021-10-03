Невероятный Коупленд помог «Кривбассу» нанести первое поражение «Киев-Баскету»

Американский легионер набрал 46 очков

Фото: ФБУ

«Кривбасс» в овертайме обыграл «Киев-Баскет» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Команды шли впритирку на протяжении первых двух четвертей, однако в третьей гостям удалось соорудить отрыв в «+14». В заключительной десятиминутке «Кривбасс» проявил характер, сравняв счет – 68:68 – такие цифры были на табло за несколько минут до окончания матча.

За 5 секунд финальной сирены при счете 74:72 в пользу «Киев-Баскета» хозяева заработали два штрафных броска, которые не реализовал Латкович, однако игроки «Кривбасса» выиграли подбор и снова получили право на два штрафных – их забросил Аникиенко и перевел матч в овертайм.

В дополнительной пятиминутке исход встречи в пользу хозяев решил американский легионер Коупленд, забросивший два трехочковых, а всего в матче он набрал 46 очков.

Таким образом, «Кривбасс» после разгромного поражения в стартовом туре от «Николаева», добыл вторую победу кряду. «Киев-Баскет» же потерпел первое поражение в сезоне.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Кривбасс» – «Киев-Баскет» 88:85 ОТ (18:19, 21:19, 9:24, 26:12, 14:11).

«Кривбасс»: Коренюк 16 + 7 подборов, Коупленд 46, Артамонов 2 + 7 передач, Попович 7, Полайт Дж 4 + 11 подборов - старт, Бондарчук 0, Старцев 0, Фролов 0, Латкович 7 + 9 подборов, Мотли 6.

«Киев-Баскет»: Томсон 15 + 6 подборов, Вудсон 16 + 5 подборов, Войналович 7, Вашингтон 3, Скапинцев 4 - старт, Кэффи 7 + 5 передач, Гаррет Дж 12 + 8 подборов, Аникиенко 11 + 6 подборов, Тиртишник 0, Ковалев 10.