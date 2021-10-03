Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Невероятный Коупленд помог «Кривбассу» нанести первое поражение «Киев-Баскету»

Американский легионер набрал 46 очков
Баскетбол Суперлига
3 октября 17:18
Невероятный Коупленд помог «Кривбассу» нанести первое поражение «Киев-Баскету»
Фото: ФБУ

«Кривбасс» в овертайме обыграл «Киев-Баскет» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Команды шли впритирку на протяжении первых двух четвертей, однако в третьей гостям удалось соорудить отрыв в «+14». В заключительной десятиминутке «Кривбасс» проявил характер, сравняв счет – 68:68 – такие цифры были на табло за несколько минут до окончания матча.

За 5 секунд финальной сирены при счете 74:72 в пользу «Киев-Баскета» хозяева заработали два штрафных броска, которые не реализовал Латкович, однако игроки «Кривбасса» выиграли подбор и снова получили право на два штрафных – их забросил Аникиенко и перевел матч в овертайм.

В дополнительной пятиминутке исход встречи в пользу хозяев решил американский легионер Коупленд, забросивший два трехочковых, а всего в матче он набрал 46 очков.

Таким образом, «Кривбасс» после разгромного поражения в стартовом туре от «Николаева», добыл вторую победу кряду. «Киев-Баскет» же потерпел первое поражение в сезоне.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Кривбасс» – «Киев-Баскет» 88:85 ОТ (18:19, 21:19, 9:24, 26:12, 14:11).

«Кривбасс»: Коренюк 16 + 7 подборов, Коупленд 46, Артамонов 2 + 7 передач, Попович 7, Полайт Дж 4 + 11 подборов - старт, Бондарчук 0, Старцев 0, Фролов 0, Латкович 7 + 9 подборов, Мотли 6.

«Киев-Баскет»: Томсон 15 + 6 подборов, Вудсон 16 + 5 подборов, Войналович 7, Вашингтон 3, Скапинцев 4 - старт, Кэффи 7 + 5 передач, Гаррет Дж 12 + 8 подборов, Аникиенко 11 + 6 подборов, Тиртишник 0, Ковалев 10.


Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Киев-Баскет Кривбасс (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Баскетбол Суперлига
20:53
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Баскетбол Суперлига
11:45
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Баскетбол Суперлига
09:58
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Баскетбол Суперлига
3 октября 21:20
Защитник «Кривбасса» установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги
Защитник «Кривбасса» установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги
Баскетбол Суперлига
3 октября 21:10
«Киев-Баскет» после яркого камбэка в овертайме одолел «Николаев»
«Киев-Баскет» после яркого камбэка в овертайме одолел «Николаев»
Баскетбол Суперлига
1 октября 21:26

Новости: Баскетбол

Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Суперлига
20:53
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
Еврокубки
13:10
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Суперлига
11:45
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Суперлига
09:58
«Черкасские Мавпы» подписали контракт с сербским центровым
«Черкасские Мавпы» подписали контракт с сербским центровым
Суперлига
07:36
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Суперлига
3 октября 21:20
Защитник «Кривбасса» установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги
Защитник «Кривбасса» установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги
Суперлига
3 октября 21:10
«Тернополь» едва не позволил «Николаеву» отыграться, но все же добыл первую победу в сезоне
«Тернополь» едва не позволил «Николаеву» отыграться, но все же добыл первую победу в сезоне
Суперлига
3 октября 18:07
Невероятный Коупленд помог «Кривбассу» нанести первое поражение «Киев-Баскету»
Невероятный Коупленд помог «Кривбассу» нанести первое поражение «Киев-Баскету»
Суперлига
3 октября 17:18
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
37
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
15
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 10:15
7
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 08:01
6
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
9
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 11:23
18
Все новости