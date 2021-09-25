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«Николаев» поиздевался над новичком Суперлиги «Кривбассом»

Подопечные Слипенчука проявили себя только в заключительной четверти
Баскетбол Суперлига
17:47
«Николаев» поиздевался над новичком Суперлиги «Кривбассом»
Фото: пресс-служба «Николаева»

«Николаев» разгромил «Кривбасс» в матч первого тура регулярного чемпионата Суперлиги.

Первая четверть получилась результативной и конкурентной, но вот уже во второй десятиминутке на паркете феерили исключительно игроки хозяев, которые ушли на большой перерыв с преимуществом в «+18».

В третьей четверти избиение гостей продолжилось. Периодически разрыв в счете доходил до 39 баллов. К своей чести, «Кривбасс» в заключительной десятиминутке сумел немного сократить отставание, однако итоговый счет все равно выглядит внушительно – 91:62!

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Николаева» Радунич, набравший 18 очков. У «Кривбасса» 17 баллов на свой счет записал Полайт.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Николаев» – «Кривбасс» 91:62 (24:19, 21:8, 30:14, 16:21)


Сергей Остапенко
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Теги

Николаев Кривбасс (баскетбол)

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