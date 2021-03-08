Близнюк за секунду до окончания овертайма вырвал для «Киев-Баскета» победу над «Запорожьем»
Плеханов: «С минимальной ротацией мы бились до последнего»
Наставник «Запорожья» остался доволен игрой своих подопечных
Валерий Плеханов / фото - ФБУ
Главный тренер БК «Запорожье» Валерий Плеханов прокомментировал досадное поражение своей команды в матче с «Киев-Баскетом» (89:88).
«Своими ребятами горжусь. С минимальной ротацией мы бились до последнего. Отдали все силы, которые были. Был соблазн экономить силы перед матчем с «Харьковскими Соколами». Без Маяускаса нас и так осталось не слишком много. К сожалению, молодые ребята сегодня не попали в игру. Такое тоже бывает. Давит груз ответственности и груз команды соперника. Я понимал, что с овертаймом нам особо ничего не светит. Но других вариантов просто не было. Очень обидно, что не отзащищались в конце основного времени. Но при этом повторяю – я горжусь своими ребятами. «Киев-Баскету» удачи».
Наставник «Киев-Баскета» также прокомментировал данный матч.
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