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Плей-ин. «Лейкерс» с Джеймсом и Дэвисом оказался сильнее «Голден Стэйт» с Карри

«Мемфис» одолел «Сан-Антонио»

Баскетбол НБА
20 мая 08:22
Плей-ин. «Лейкерс» с Джеймсом и Дэвисом оказался сильнее «Голден Стэйт» с Карри
Леброн и Карри / Фото: twitter.com/Lakers

НБА. Плей-ин

«Мемфис» – «Сан-Антонио» 100:96 (38:19, 18:30, 16:16, 28:31)

«Мемфис»: Брукс (24 + 7 подборов), Валанчюнас (23 + 23 подборов), Морэнт (20), Джексон (10), Андерсон (9 + 4 блокшотов) - старт; Тиллман (0), Джонс (5), Аллен (0), Бэйн (7), Мелтон (2)

«Сан-Антонио»: ДеРозан (20), Джонсон (11 + 11 подборов), Пелтль (10 + 10 подборов + 5 блокшотов), Мюррей (10 + 13 подборов + 11 передач), Уолкер (8) - старт; Юбенкс (0), Гэй (20 + 7 подборов), Дженг (6), Миллс (9), Васселл (2)


«Лейкерс» - «Голден Стэйт» 103:100 (22:28, 20:27, 35:24, 26:21)

«Лейкерс»: Дэвис (25 + 12 подборов), Джеймс (22 + 11 подборов + 10 передач), Шредер (12), Колдуэлл-Поуп (10), Драммонд (4 + 7 подборов) - старт; Кузма (6), Харрелл (4), Мэттьюз (3), Карузо (14), Хортон-Такер (3)

«Голден Стэйт»: Карри (37 + 7 подборов - 6 потерь), Уиггинс (21), Бэйзмор (10 + 5 перехватов), Луни (6 + 13 подборов), Грин (2 + 9 подборов + 8 передач - 6 потерь) - старт; Тоскано (9), Мюлдер (5), Пул (10)


Карен Агабекян
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Теги

Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Сперс Результаты (НБА) плей-ин НБА

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