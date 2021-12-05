«Прометей» дома одержал уверенную победу над «Одессой»

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей

Фото: ФБУ

В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Прометей» в домашних стенах разобрался с «Одессой» со счетом 101:75.

С самого начала хозяева взяли игру под свой контроль, полностью доминируя над гостями в первой половине матча. Небольшой камбэк одесситов в третьей четверти не повлиял на исход встречи.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Одессы» Келлисон, набравший 22 очка. У «Прометея» отличился Кеннеди с 16 очками в активе.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Прометей» – «Одесса» – 101:75 (25:19, 32:15, 21:27, 23:14)