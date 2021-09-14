«Прометей» на выезде разгромил «Левски» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов

Подопечные Гинзбурга не оставили шансов болгарской команде



«Прометей» – «Левски» / Фото - ФБУ

«Прометей» с выездной победы стартовал в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.Команда из Каменского в гостях устроила разгром болгарскому «Левски» в первом раунде отбора со счетом 96:56.Хозяева после стартовой четверти дали подопечнымматериал для размышлений и выводов. «Левски» получил за дебютную 10-минутку 12 очков преимущества, воспользовавшись волнением гостей. Однако в следующей четверти «Прометей» буквально деморализовал соперника, совершив рывок 33:0.Далее украинская команда на кураже довела встречу до ее логического завершения.– «Левски» 96:56 (15:27, 33:3, 26:8, 22:18): Эванс 18 очков + 14 подборов, Харрисон 16, Стивенс 11 + 6, Сидоров 6 + 6, Липовый 5 – старт, Петров 13, Кэмпбелл 9 + 9, Доу 7, Лукашов 4, Беликов 4, Климов 2, Тихонов 1.В полуфинале квалификации «Прометей» встретится с серебряным призером чемпионата Чехии «Опавой». Матч состоится 16 сентября.