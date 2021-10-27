«Прометей» не выезде обыграл «Динамо», добыв дебютную победу в Лиге чемпионов

Слобожанцы вышли на третье место в группе

«Прометей» на выезде обыграл «Динамо Сассари» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Слобожанцы не лучшим образом провели первую половину встречи, периодически отпуская соперников на расстояние в более, чем 10 очков. Однако в третьей четверти «Прометею» удалось быстро выровнять игру. На этом отрезке матча особенно выделялись Ди Джей Кеннеди и Илья Сидоров.

В заключительной десятиминутке к двум названным героям присоединились Крис Доу, Д'Анджело Харрисон и Шон Эванс, которые совместными усилиями принесли «Прометею» положительный результат.

Таким образом, «Прометей» добыл дебютную победу в Лиге чемпионов и поднялся на третье место в группе А. В параллельном матче «Людвигсбург» обыграл «Тенерифе» со счетом 80:69.

Следующий матч команда Ронена Гинзбурга проведет 10 ноября на выезде против «Тенерифе».

Лига чемпионов. Группа А. Третий тур:

«Динамо Сассари» (Италия) – «Прометей» (Украина) 79:87 (22:13, 22:25, 19:27, 16:22)

Турнирная таблица группы А: