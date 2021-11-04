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«Прометей», несмотря на провал в первой четверти, уничтожил «Запорожье»

Эта 11 кряду победа команды Ронена Гинзбурга в Суперлиге
Баскетбол Суперлига
19:48
«Прометей», несмотря на провал в первой четверти, уничтожил «Запорожье»
Фото: пресс-служба Прометея

«Прометей» разгромил «Запорожье» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Хозяева провалили первую четверть, однако уже к концу второй сумели сравнять счет. Ключевой в поединке стала третья десятиминутка, которую «Прометей» выиграл 29:6! После этого исход поединка был решен.

Самым результативным игроком встречи стал Кристофер Доу, набравший 24 балла. У «Запорожья» 16 очков на счету Александра Сизова.

Как итог – 11 кряду победа «Прометея» в Суперлиге. У «Запорожья» прервалась двухматчевая победная серия, однако команда продолжает находиться в зоне плей-офф.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Прометей» – «Запорожье» 91:63 (17:25, 25:16, 29:6, 20:16)

«Прометей»: Беликов 14, Харрисон 11 очков + 5 подборов, Эванс 9 очков + 9 подборов, Билан 8 – старт; Доу 24 очка + 14 подборов + 3 передачи, Кеннеди 15 очков + 5 подборов + 5 передач, Липовый 5, Петров, Мишула.

«Запорожье»: Сизов 16 очков + 5 подборов, Джозеф 13 очков + 5 подборов, Фрэнсис 12 очков + 9 подборов, Максвелл 4, Морозов – старт; Удрас 13, Соколенко 3, Михеев 2, Титов, Мальчевский

Сергей Остапенко
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