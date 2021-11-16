«Прометей» в матче с «Кривбассом» продолжил победную серию до 13 матчей

Команда из Слобожанского выиграла у криворожского клуба второй матч в сезоне





Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Прометей» в гостях обыграл «Кривбасс» со счетом 71:58.



Хозяева, имевшие к началу матча статус откровенного андердога, в первой четверти играли активнее и чаще попадали в кольцо. Во второй десятиминутке ситуация изменилась лишь во второй половине, когда «Прометей» повысил точность бросков.

Во второй половине матча «Прометей», несмотря на противодействие соперника в защите, довел матч к победе с преимуществом в 13 очков.

Лучшим игроком матча стал американский защитник «Прометея» Ди Джей Кеннеди, набравший 20 очков, сделавший 11 подборов, 4 перехвата, 3 передачи и 1 блок-шот, а его рейтинг эффективности составил 34 балла.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Кривбасс» – «Прометей» 58:71 (18:13, 14:23, 18:22, 8:13)

«Кривбасс»: Коренюк 10+7 подборов, Попович 10+8 подборов, Коупленд 8+4 передачи, Артамонов 4+5 передач+4 подбора, Полайт 4+7 подборов – старт, Латкович 12 – 3 потери, Лихой 3, Мотли 3, Фролов 2 - 3 потери, Бондарчук 2, Старцев 0

«Прометей»: Кеннеди 20 + 11 подборов + 4 перехвата + 3 передачи + 1 блок-шот, Харрисон 17 + 6 подборов, Эванс 11, Сидоров 4, Липовый 0 – старт, Билан 11 + 7 подборов, Лукашов 4, Петров 2, Доу 2