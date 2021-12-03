«Реал» продлил победную серию в Евролиге до шести матчей, ЦСКА разгромил «Панатинаикос»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 10
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Атланта Хоукс 111:114 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Денвер Наггетс 108:103 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Миннесота Тимбервулвс 115:107 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 88:87 Окончен
02:30 Майами Хит - Кливленд Кавальерс 85:111 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс 110:114 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс 127:125 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Даллас Маверикс 107:139 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз 115:124 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Тернополь - Будивельник 71:78 Окончен
20:00 Киев-Баскет - Черкасские Мавпы 97:56 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Чикаго Буллз 115:119 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Милуоки Бакс 97:93 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 152:79 Окончен
04:00 Финикс Санс - Детройт Пистонс 114:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сан-Антонио Сперс 83:114 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Финикс Санс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

«Реал» продлил победную серию в Евролиге до шести матчей, ЦСКА разгромил «Панатинаикос»

31 очко Джеймса не спасло «Монако» от поражения в матче с «Фенербахче»
Баскетбол Еврокубки
07:24
«Реал» продлил победную серию в Евролиге до шести матчей, ЦСКА разгромил «Панатинаикос»
Фото: realmadrid.com

Евролига. Регулярный чемпионат.

ЦСКА – «Панатинаикос» 97:77 (31:22, 22:16, 22:16, 22:23)

ЦСКА: Швед (17 + 13 передач), Антонов (16), Лундберг (11), Милутинов (9 + 13 подборов), Курбанов (2) – старт; Клайберн (16), Боломбой (9 + 7 подборов), Григонис (9), Ухов (6), Фарид (2), Хоменко (0), Ивлев (0).

«Панатинаикос»: Уайт (19), Папаяннис (14 + 9 подборов), Сент-Рос (10), Мэйкон (3 + 8 передач), Перри (2) – старт; Эванс (15), Недович (14), Бохоридис (0), Мандзукас (0), Каселакис (0).

«Фенербахче» – «Монако» 96:86 (16:18, 24:24, 23:21, 33:23)

«Фенербахче»: Веселы (20 + 10 подборов), Хенри (13 + 6 передач + 5 перехватов), Букер (11), Пьер (2), Шайок (0) – старт; Гудурич (18), Де Коло (15 + 5 потерь), Полонара (11), Хазер (6), Махмутоглу (0).

«Монако»: Джеймс (31), Диалло (10), Ли (7), Мотум (6), Холл (6) – старт; Уаттара (15), Мотеюнас (7), Томас (3), Анджушич (1), И.Файе (0), Демаис-Баллу (0).

«Жальгирис» – «Баскония» 72:68 (21:19, 19:13, 11:14, 21:22)

«Жальгирис»: Калниетис (10), Нибо (10), Кавано (9 + 9 подборов), Милакнис (6), Стрелниекс (5) – старт; Лекавичюс (13 + 9 передач), Блажевич (8), Улановас (5 + 8 подборов), Т. Уэбстер (4), Миниотас (2), З. Драгич (0).

«Баскония»: Инок (13 + 10 подборов), Грэйнджер (11 + 6 передач), Болдуин (7), Седекерскис (7), Гедрайтис (6) – старт; Фонтеккьо (12), Питерс (10), Нноко (2), Куруц (0), Маринкович (0).

«Бавария» – АСВЕЛ 73:65 (12:20, 27:18, 19:16, 15:11)

«Бавария»: Рубит (19 + 12 подборов), Лучич (18 + 8 подборов), Уолден (9), Уайлер-Бэбб (9), Томас (7) – старт; Шишко (4), Обст (3), Ярамаз (2), Хантер (2).

LDLC АСВЕЛ: Окобо (14), Джонс (10), Гист (10), Вембаняма (5), Ховард (2) – старт; Каюди (8), Фалль (7), Лакомб (6), К. Адетокумбо (3), Стразель (0).

«Реал» – «Маккаби» 72:70 (20:18, 17:20, 13:21, 22:11)

«Реал»: Эртель (15), Ябуселе (15), Тавареш (9 + 8 подборов), Ханга (7), Тэйлор (2) – старт; Пуарье (11), Уильямс-Госс (4), Козюр (4), Руди Фернандес (3), Серхио Юль (2), Абальде (0).

«Маккаби Плейтика»: Уилбекин (14), Эванс (10), Жижич (10), Уильямс (8), Тэйлор (4) – старт; Рейнольдс (8), Блайзер (6), ДиБартоломео (4), Наннэлли (2), Соркин (2), Калояро (2).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Результаты (Евролига) Реал (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Панатинаикос» прервал 5-матчевую победную серию «Зенита», «Реал» разгромил «Басконию»
«Панатинаикос» прервал 5-матчевую победную серию «Зенита», «Реал» разгромил «Басконию»
Баскетбол Еврокубок
26 ноября 07:25
«Реал» добыл четвертую победу кряду, «Бавария» продлила серию поражений «Панатинаикоса» до пяти матчей
«Реал» добыл четвертую победу кряду, «Бавария» продлила серию поражений «Панатинаикоса» до пяти матчей
Баскетбол Еврокубки
19 ноября 07:49
«Барселона» продлила серию поражений «Басконии» до четырех матчей, «Маккаби» проиграл впервые за шесть игр
«Барселона» продлила серию поражений «Басконии» до четырех матчей, «Маккаби» проиграл впервые за шесть игр
Баскетбол Еврокубки
12 ноября 07:40

Новости: Баскетбол

Сумасшедшие данки Лавина и Вучевича вошли в топ-10 дня НБА
Сумасшедшие данки Лавина и Вучевича вошли в топ-10 дня НБА
НБА
12:01
Женский «Прометей» узнал соперника по первому раунду плей-офф Еврокубка
Женский «Прометей» узнал соперника по первому раунду плей-офф Еврокубка
Еврокубки
10:00
Победа «Мемфиса» над «Оклахомой» стала самой разгромной в истории НБА
Победа «Мемфиса» над «Оклахомой» стала самой разгромной в истории НБА
НБА
08:39
7 очков Михайлюка помогли «Торонто» переиграть «Милуоки», «Мемфис» уничтожил «Оклахому»
7 очков Михайлюка помогли «Торонто» переиграть «Милуоки», «Мемфис» уничтожил «Оклахому»
НБА
08:21
«Реал» продлил победную серию в Евролиге до шести матчей, ЦСКА разгромил «Панатинаикос»
«Реал» продлил победную серию в Евролиге до шести матчей, ЦСКА разгромил «Панатинаикос»
Еврокубки
07:24
«Киев-Баскет» дома устроил разгром «Черкасским Мавпам»
«Киев-Баскет» дома устроил разгром «Черкасским Мавпам»
Суперлига
2 декабря 22:52
Женский «Прометей» разгромил «Элязыг» и вышел в первый раунд плей-офф Еврокубка
Женский «Прометей» разгромил «Элязыг» и вышел в первый раунд плей-офф Еврокубка
Еврокубки
2 декабря 21:09
«Будивельник» на выезде не без проблем переиграл «Тернополь»
«Будивельник» на выезде не без проблем переиграл «Тернополь»
Суперлига
2 декабря 20:34
Форвард «Одессы» стал игроком профессионального клуба по баскетболу 3х3
Форвард «Одессы» стал игроком профессионального клуба по баскетболу 3х3
Суперлига
2 декабря 18:18
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
11
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Все новости

Анонсы

Кубок Азовского моря. «Донбасс» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. «Донбасс» – «Белый Барс». Видео трансляция
14:55
Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юноши. День 2. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юноши. День 2. Видео трансляция
16:45
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
17:00
Кубок Азовского моря. «Мариуполь» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. «Мариуполь» – «Краматорск». Видео трансляция
20:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Челси». Онлайн трансляция
4 декабря 14:30
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00