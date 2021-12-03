«Реал» продлил победную серию в Евролиге до шести матчей, ЦСКА разгромил «Панатинаикос»
Евролига. Регулярный чемпионат.
ЦСКА – «Панатинаикос» 97:77 (31:22, 22:16, 22:16, 22:23)
ЦСКА: Швед (17 + 13 передач), Антонов (16), Лундберг (11), Милутинов (9 + 13 подборов), Курбанов (2) – старт; Клайберн (16), Боломбой (9 + 7 подборов), Григонис (9), Ухов (6), Фарид (2), Хоменко (0), Ивлев (0).
«Панатинаикос»: Уайт (19), Папаяннис (14 + 9 подборов), Сент-Рос (10), Мэйкон (3 + 8 передач), Перри (2) – старт; Эванс (15), Недович (14), Бохоридис (0), Мандзукас (0), Каселакис (0).
«Фенербахче» – «Монако» 96:86 (16:18, 24:24, 23:21, 33:23)
«Фенербахче»: Веселы (20 + 10 подборов), Хенри (13 + 6 передач + 5 перехватов), Букер (11), Пьер (2), Шайок (0) – старт; Гудурич (18), Де Коло (15 + 5 потерь), Полонара (11), Хазер (6), Махмутоглу (0).
«Монако»: Джеймс (31), Диалло (10), Ли (7), Мотум (6), Холл (6) – старт; Уаттара (15), Мотеюнас (7), Томас (3), Анджушич (1), И.Файе (0), Демаис-Баллу (0).
«Жальгирис» – «Баскония» 72:68 (21:19, 19:13, 11:14, 21:22)
«Жальгирис»: Калниетис (10), Нибо (10), Кавано (9 + 9 подборов), Милакнис (6), Стрелниекс (5) – старт; Лекавичюс (13 + 9 передач), Блажевич (8), Улановас (5 + 8 подборов), Т. Уэбстер (4), Миниотас (2), З. Драгич (0).
«Баскония»: Инок (13 + 10 подборов), Грэйнджер (11 + 6 передач), Болдуин (7), Седекерскис (7), Гедрайтис (6) – старт; Фонтеккьо (12), Питерс (10), Нноко (2), Куруц (0), Маринкович (0).
«Бавария» – АСВЕЛ 73:65 (12:20, 27:18, 19:16, 15:11)
«Бавария»: Рубит (19 + 12 подборов), Лучич (18 + 8 подборов), Уолден (9), Уайлер-Бэбб (9), Томас (7) – старт; Шишко (4), Обст (3), Ярамаз (2), Хантер (2).
LDLC АСВЕЛ: Окобо (14), Джонс (10), Гист (10), Вембаняма (5), Ховард (2) – старт; Каюди (8), Фалль (7), Лакомб (6), К. Адетокумбо (3), Стразель (0).
«Реал» – «Маккаби» 72:70 (20:18, 17:20, 13:21, 22:11)
«Реал»: Эртель (15), Ябуселе (15), Тавареш (9 + 8 подборов), Ханга (7), Тэйлор (2) – старт; Пуарье (11), Уильямс-Госс (4), Козюр (4), Руди Фернандес (3), Серхио Юль (2), Абальде (0).
«Маккаби Плейтика»: Уилбекин (14), Эванс (10), Жижич (10), Уильямс (8), Тэйлор (4) – старт; Рейнольдс (8), Блайзер (6), ДиБартоломео (4), Наннэлли (2), Соркин (2), Калояро (2).
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