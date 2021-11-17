Результаты жеребьевки 1/8-й финала Кубка Украины

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матч-центр : Баскетбол
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Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 92:98 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз 107:129 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс 105:100 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 129:111 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 92:84 Окончен
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 111:103 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс 136:102 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс 96:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит 90:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс 118:113 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз 103:121 Окончен
Суперлига 21/22
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Пари-матч
18:00 Кривбасс - Прометей 58:71 Окончен
нет важных матчей
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Голден Стэйт Уорриорз 99:117 Окончен
05:00 Юта Джаз - Филадельфия Севенти Сиксерс 120:85 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 106:92 Окончен
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
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Пари-матч
18:00 Химик - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Будивельник -:- Запланирован

Результаты жеребьевки 1/8-й финала Кубка Украины

Центральный матч этой стадии – «Харьковские Соколы» – «Химик»
Баскетбол Суперлига
16:48
Результаты жеребьевки 1/8-й финала Кубка Украины
Фото: ФБУ

Состоялась жеребьевка 1/8-й финала Кубка Украины.

«Политехник» – «Кривбасс»

«Черкасские Мавпы-2» – «Будивельник»

«Харьковские Соколы» – «Химик»

«Прометей-2» – «Прометей»

«СумГУ» – «Днепр»

«Тернополь» – «Николаев»

«Хмельницкий» – «Киев-Баскет»

«БИПА-Одесса» – «Запорожье»

Матчи пройдут в период с 20 декабря по 9 января.

Действующим чемпионом турнира является «Будивельник».

Сергей Остапенко
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