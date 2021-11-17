Дубинский: «Пришло время навести кое-кому резкость. Просто так, на о*****ь, не с «Прометеем», нам не по пути»
Результаты жеребьевки 1/8-й финала Кубка Украины
Центральный матч этой стадии – «Харьковские Соколы» – «Химик»
Фото: ФБУ
Состоялась жеребьевка 1/8-й финала Кубка Украины.
«Политехник» – «Кривбасс»
«Черкасские Мавпы-2» – «Будивельник»
«Харьковские Соколы» – «Химик»
«Прометей-2» – «Прометей»
«СумГУ» – «Днепр»
«Тернополь» – «Николаев»
«Хмельницкий» – «Киев-Баскет»
«БИПА-Одесса» – «Запорожье»
Матчи пройдут в период с 20 декабря по 9 января.
Действующим чемпионом турнира является «Будивельник».
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