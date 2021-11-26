Петров: «Почуваюся у відмінних кондиціях перед матчем в Грузії»
Сборная Украины провела в Грузии тренировку накануне матча квалификации ЧМ-2023. Трансляция на XSPORT в 17:00
Украинцы и грузины проведут дебютный матч в группе G
26 ноября 09:11
Фото: fbu.ua
Сегодня, 26 ноября, сборная Украины проведет первый матч квалификации чемпионата мира-2023. Украинцы в дебютном матче группы G сыграют с хозяевами площадки. Во втором матче квартета сыграют национальные команды Испании и Северной Македонии в Скопье в 20:30 по киевскому времени.
Наши баскетболисты провели тренировку накануне предстоящей встречи.
- Близнюк в огне. Форвард сборной Украины два раза подряд забил с центра перед матчем с Грузией
Трансляция матча Грузия – Украина пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 17:00.
Комментарии 1