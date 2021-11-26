Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 9
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Детройт Пистонс 107:96 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Миннесота Тимбервулвс 133:115 Окончен
02:00 Нью-Йорк Никс - Финикс Санс 97:118 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз 88:123 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Майами Хит -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован

Сборная Украины провела в Грузии тренировку накануне матча квалификации ЧМ-2023. Трансляция на XSPORT в 17:00

Украинцы и грузины проведут дебютный матч в группе G
Баскетбол Сборная Украины
26 ноября 09:11
Сборная Украины провела в Грузии тренировку накануне матча квалификации ЧМ-2023. Трансляция на XSPORT в 17:00
Фото: fbu.ua

Сегодня, 26 ноября, сборная Украины проведет первый матч квалификации чемпионата мира-2023. Украинцы в дебютном матче группы G сыграют с хозяевами площадки. Во втором матче квартета сыграют национальные команды Испании и Северной Македонии в Скопье в 20:30 по киевскому времени.

Наши баскетболисты провели тренировку накануне предстоящей встречи.

  • Близнюк в огне. Форвард сборной Украины два раза подряд забил с центра перед матчем с Грузией

Трансляция матча Грузия – Украина пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 17:00.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (баскетбол)

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
26 ноября 2021г. 16:59
Такой позор XSPORT перед игрой с грузинами,не показали гимн страны! Главное бабла рубануть за рекламу! ФУ
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сборная Украины уступила команде Грузии в тяжелом матче квалификации ЧМ-2023
Сборная Украины уступила команде Грузии в тяжелом матче квалификации ЧМ-2023
Баскетбол Сборная Украины
26 ноября 19:00
1
Герун не сыграет в матче против Грузии
Герун не сыграет в матче против Грузии
Баскетбол Сборная Украины
26 ноября 16:55
Близнюк в огне. Форвард сборной Украины два раза подряд забил с центра перед матчем с Грузией
Близнюк в огне. Форвард сборной Украины два раза подряд забил с центра перед матчем с Грузией
Баскетбол Сборная Украины
25 ноября 21:40
Сборная Украины отправилась в Грузию без Кобца и Ткаченко
Сборная Украины отправилась в Грузию без Кобца и Ткаченко
Баскетбол Сборная Украины
25 ноября 12:15
Лидер сборной Грузии сыграет против Украины
Лидер сборной Грузии сыграет против Украины
Баскетбол Сборная Украины
24 ноября 18:34
Опубликована заявка сборной Грузии на Украину
Опубликована заявка сборной Грузии на Украину
Баскетбол Сборная Украины
16 ноября 16:27

Новости: Баскетбол

Сборная Украины уступила команде Грузии в тяжелом матче квалификации ЧМ-2023
Сборная Украины уступила команде Грузии в тяжелом матче квалификации ЧМ-2023
Сборная Украины
26 ноября 19:00
«Киев-Баскет» подписал контракт с американским форвардом из Бундеслиги
«Киев-Баскет» подписал контракт с американским форвардом из Бундеслиги
Суперлига
26 ноября 17:20
Герун не сыграет в матче против Грузии
Герун не сыграет в матче против Грузии
Сборная Украины
26 ноября 16:55
«Днепр» объявил о расторжении контракта с MVP финальной серии-2021
«Днепр» объявил о расторжении контракта с MVP финальной серии-2021
Суперлига
26 ноября 16:00
Сборная Украины провела в Грузии тренировку накануне матча квалификации ЧМ-2023. Трансляция на XSPORT в 17:00
Сборная Украины провела в Грузии тренировку накануне матча квалификации ЧМ-2023. Трансляция на XSPORT в 17:00
Сборная Украины
26 ноября 09:11
«Панатинаикос» прервал 5-матчевую победную серию «Зенита», «Реал» разгромил «Басконию»
«Панатинаикос» прервал 5-матчевую победную серию «Зенита», «Реал» разгромил «Басконию»
Еврокубок
26 ноября 07:25
Петров: «Почуваюся у відмінних кондиціях перед матчем в Грузії»
Петров: «Почуваюся у відмінних кондиціях перед матчем в Грузії»
Сборная Украины
25 ноября 22:50
Близнюк в огне. Форвард сборной Украины два раза подряд забил с центра перед матчем с Грузией
Близнюк в огне. Форвард сборной Украины два раза подряд забил с центра перед матчем с Грузией
Сборная Украины
25 ноября 21:40
Дюрант вошел в топ-25 по набранным очкам в лиге
Дюрант вошел в топ-25 по набранным очкам в лиге
НБА
25 ноября 20:30
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
Все новости