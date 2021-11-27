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Сборная Украины уступила команде Грузии в тяжелом матче квалификации ЧМ-2023

Самым результативным игроком встречи стал представитель команды хозяев Тадеус Макфадден
Баскетбол Сборная Украины
26 ноября 19:00
Сборная Украины уступила команде Грузии в тяжелом матче квалификации ЧМ-2023
Фото: ФБУ

Сегодня, 26 ноября, сборная Украины по баскетболу в первом матче квалификации чемпионата мира-2023 в Тбилиси (Грузия) уступила хозяевами площадки – команде Грузии со счетом 83:88.

С самого начала встречи сборная Грузии начала решительно атаковать кольцо гостей, особенно хорошо хозяева сегодня попадали из-за дуги – 42% точности у грузин против 34% у украинцев. Сборная Украины не менее уверенно отвечала на атаки команды Грузии, но первая четверть была в пользу хозяев площадки. По итогам первой половины команда Украины смогла выйти вперед, успешно реализуя свои броски. 

Стоит отметить, что грузины в сегодняшнем матча были все же точнее украинцев – 59% попаданий двухочковых бросков против 50% у наших. 

Третью четверть команды провели равно. Победителя предстояло определить в  заключительном отрезке, где сборная Грузии смогла совершить рывок и довести матч до победного конца.

Самым результативным игроком встречи стал представитель команды Грузии Тадеус Макфадден, который записал на свой счет 27 очков. В составе сборной Украины стоит отметить легкого форварда Богдана Близнюк с 18 пунктами.

В следующем матче Украина дома сыграет против Северной Македонии. Начало встречи в столичном Дворце Спорта в 19:00.

Отбор к ЧМ-2023 (первый раунд). 1 тур. Группа G.

Грузия – Украина – 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 22:17).

Грузия: Макфадден (23 очка + 2 подбора + 4 перехвата), Бакрадзе, Пхакадзе, Шенгелия (16+13+3), Бурджанадзе (11+2+4), Певадзе (4+0+1), Корсантия, Беришвили (2+1+1), Боколишвили, Кинчанадзе, Турдзиладзе (2+2+0), Шермадини (23+4+9).

Украина: Лукашов (5+1+2), Зотов (9+2+0), Сидоров (9+2+2), Санон (0+3+6), Липовый (3+0+1), Рендл (15+0+6), Близнюк (18+4+6), Войналович (2+2+0), Петров (16+12+3), Павлов (10+3+3), Пустовой (5+5+0).

Рене Тер Велде
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Теги

сборная Украины (баскетбол)

Комментарии 1

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27 ноября 2021г. 01:53
Поборемся ещё. Потенциал есть.
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