Попович: «Мы должны работать над игрой, как и все остальные команды»
«Сперс» приступили к активному поиску замены Поповичу
Клуб готовится к уходу специалиста на пенсию
Грегг Попович / фото - nba.com
«Сан-Антонио Сперс» готовятся к тому, что главный тренер Грегг Попович уйдет на пенсию в ближайшие два года, сообщает инсайдер ESPN Джордан Шульц со ссылкой на источники в лиге.
Клуб приступил к активному поиску замены Поповичу как внутри организации, так и за ее пределами.
Ранее среди возможных сменщиков многолетнего главного тренера «Сперс» назывались бывшие игроки команды Ману Джинобили и Тим Данкан, а также нынешний ассистент тренера «Бостона» Уилл Харди.
Грегг Попович покорил отметку в 1 300 побед в регулярных чемпионатах за карьеру.
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