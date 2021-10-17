«Сперс» приступили к активному поиску замены Поповичу

Клуб готовится к уходу специалиста на пенсию

Грегг Попович / фото - nba.com

«Сан-Антонио Сперс» готовятся к тому, что главный тренер Грегг Попович уйдет на пенсию в ближайшие два года, сообщает инсайдер ESPN Джордан Шульц со ссылкой на источники в лиге.

Клуб приступил к активному поиску замены Поповичу как внутри организации, так и за ее пределами.

Ранее среди возможных сменщиков многолетнего главного тренера «Сперс» назывались бывшие игроки команды Ману Джинобили и Тим Данкан, а также нынешний ассистент тренера «Бостона» Уилл Харди.

Грегг Попович покорил отметку в 1 300 побед в регулярных чемпионатах за карьеру.