Топ-10 моментов дня в НБА. Мощный данк Митчелла и невероятная передача Стивенсона
Трипл-дабл Адетокумбо помог «Милуоки» разгромить «Голден Стэйт», «Бруклин» проиграл «Оклахоме»
«Денвер» нанес крупное поражение «Портленду»
«Милуоки» – «Голден Стэйт» / Фото - NBAНБА. Регулярный чемпионат
«Милуоки» – «Голден Стэйт» 118:99 (37:21, 40:17, 20:34, 21:27)
«Милуоки»: Адетокумбо (30 + 12 подборов + 11 передач - 5 потерь), Миддлтон (23 + 7 передач), Портис (20 + 7 подборов), Аллен (15), Мэттьюз (6) – старт; Оджелей (3), Мамукелашвили (0), Адетокумбо (2), Нвора (6 + 7 подборов), Хилл (0), Коннотон (3), Худ (3), ДиВинчензо (5), (2)
«Голден Стэйт»: Уиггинс (16), Карри (12 + 8 подборов), Томпсон (11), Луни (7 + 7 подборов), Пэйтон-мл. (0) – старт; Бьелица (0), Куминга (15 + 7 подборов), Игудала (2), Портер (8), Тоскано (9), Ли (7 + 7 подборов), Пул (9), Чиозза (3)
«Мемфис» – «Миннесота» 116:108 (25:31, 28:29, 37:24, 26:24)
«Мемфис»: Бэйн (21 + 4 перехватов - 5 потерь), Джексон (20 + 5 блокшотов), Морэнт (16 + 8 подборов + 9 передач), Андерсон (6), Уильямс (5) – старт; Кларк (14 + 8 подборов), Тиллман (6), Джонс (6), Кончар (15 + 17 подборов), Мелтон (7)
«Миннесота»: Эдвардс (30), Расселл (29 + 6 фолов), Таунс (25 + 9 подборов), Вандербилт (8 + 13 подборов), Беверли (3 + 8 подборов) – старт; Принс (2), Макдэниэлс (4), Окоги (0), Рид (4), Бизли (3)
«Новый Орлеан» – «Клипперс» 113:89 (28:15, 25:19, 34:29, 26:26)
«Новый Орлеан»: Ингрэм (24), Валанчюнас (18 + 16 подборов), Джонс (14), Грэм (13 + 7 передач), Харт (12) – старт; Кларк (0), Темпл (3), Маршалл (5), Хэйс (13), Альварадо (4 + 8 подборов), Александер-Уокер (6), Мерфи (1)
«Клипперс»: Моррис (12), Батюм (6), Зубац (6), Джексон (5), Коффи (5) – старт; Гэбриэл (3), Ибака (10), Мун (10), Бледсоу (3), Мэнн (15), Бостон (10), Скрабб (4)
«Бруклин» – «Оклахома» 109:130 (26:38, 25:32, 32:30, 26:30)
«Бруклин»: Харден (26 + 7 подборов + 9 передач), Браун (10 + 8 подборов), Эдвардс (9), Шарп (4), Бембри (4) – старт; Миллсэп (8 + 10 подборов), Гриффин (4), Джонсон (4), Дьюк (13), Картер (6), Томас (21)
«Оклахома»: Шэй (33 + 10 подборов + 9 передач - 5 потерь), Дорт (27), Гидди (19 + 7 передач), Уиггинс (9), Робинсон-Эрл (0) – старт; (2), Бэйзли (16), Мускала (14), Мэнн (7 + 8 подборов), Джером (3)
«Денвер» – «Портленд» 140:108 (41:28, 31:27, 29:25, 39:28)
«Денвер»: Бартон (21), Йокич (20 + 8 подборов + 7 передач), Грин (19), Моррис (9), Гордон (5 + 8 подборов) – старт; Ннаджи (16 + 9 подборов), Кампаццо (18 + 12 передач + 4 перехватов), Ховард (3), Хайлэнд (17 + 6 фолов), Риверс (9), Рид (3)
«Портленд»: МакЛемор (18), Смит-мл. (17 + 8 передач), Литтл (14), Ковингтон (10 + 7 подборов + 4 перехватов), Нуркич (10 + 8 подборов) – старт; Уотфорд (11), Браун (8), Снелл (6), Блевинс (6), Эллеби (8 + 7 передач)
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