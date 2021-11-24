Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк», «Даллас» в овертайме выиграл у «Клипперс»

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матч-центр : Баскетбол
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Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 92:100 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Лейкерс 106:100 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 119:100 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 104:112 Окончен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 84:98 4-я четверть
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 86:94 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 84:82 Перерыв
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 Перерыв
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 53:57 2-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 55:49 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 52:46 2-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 42:52 2-я четверть
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 62:38 2-я четверть
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 37:40 2-я четверть
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 25:20 1-я четверть
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 84:98 4-я четверть
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 86:94 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 84:82 Перерыв
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 Перерыв
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 53:57 2-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 55:49 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 52:46 2-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 42:52 2-я четверть
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 62:38 2-я четверть
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 37:40 2-я четверть
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 25:20 1-я четверть
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
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22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Детройт Пистонс -:- Запланирован

Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк», «Даллас» в овертайме выиграл у «Клипперс»

«Портленд» не оставил шансов «Денверу», «Детройт» дома уступил «Майами»
Баскетбол НБА
24 ноября 08:54
Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк», «Даллас» в овертайме выиграл у «Клипперс»
Фото: twitter.com/nyknicks

НБА. Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Майами» 92:100 (25:20, 28:26, 23:21, 16:33)

«Детройт»: Грант (21 + 7 подборов), Бей (15), Джозеф (9 + 9 передач), Гарза (7), Каннингем (6 + 6 передач) – старт; Джексон (13), Диалло (10), Лайлс (6 + 9 подборов), Джош Джексон (5), Ли (0).

«Майами»: Лаури (15 + 8 передач + 5 потерь), Адебайо (15 + 9 подборов), Батлер (15 + 9 подборов), Робинсон (11), Такер (0) – старт; Хирро (31 + 8 подборов), Дедмон (6), Калеб Мартин (6), Винсент (1).


«Нью-Йорк» – «Лейкерс» 106:100 (36:20, 27:31, 20:30, 23:19)

«Нью-Йорк»: Фурнье (26), Рэндл (20 + 16 подборов), Барретт (12 + 7 подборов), Уокер (6), Ноэл (4 + 7 подборов) – старт; Куикли (14), Беркс (12), Топпин (12), Граймс (0).

«Лейкерс»: Уэстбрук (31 + 13 подборов + 10 передач + 6 потерь), Дэвис (20), Брэдли (15 + 9 подборов), Джордан (6 + 11 подборов), Хортон-Такер (0) – старт; Энтони (12), Монк (12), Эллингтон (4), Ховард (0).


«Портленд» – «Денвер» 119:100 (33:27, 33:25, 24:27, 29:21)

«Портленд»: Макколлум (32), Лиллард (25), Пауэлл (15), Ковингтон (9 + 7 подборов), Нуркич (6 + 7 подборов) – старт; Саймонс (14), Литтл (13), Браун (2), Нэнс (2 + 7 подборов), Зеллер (1), Маклемор (0), Смит (0), Эллеби (0), Снелл (0).

«Денвер»: Грин (24), Моррис (16), Бартон (11 + 8 подборов + 7 передач), Гордон (11), Грин (9) – старт; Ннаджи (8 + 7 подборов), Риверс (8), Кампаццо (8), Ховард (2), Дозьер (2), Чанчар (1), Бол (0), Корнели (0).


«Клипперс» – «Даллас» 104:112 OT (26:21, 22:21, 28:38, 27:23, 1:9)

«Клипперс»: Джексон (31 + 10 подборов), Джордж (26 + 9 подборов + 6 передач), М-с Моррис (10), Зубац (10 + 7 подборов), Бледсоу (2) – старт; Коффи (7), Мэнн (7), Кеннард (6), Хартенштайн (4), Ибака (1), Уинслоу (0).

«Даллас»: Порзингис (30 + 7 подборов + 5 потерь), Дончич (26 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь), Финни-Смит (17), Хардуэй (13), Коули-Стайн (2) – старт; Клебер (8 + 9 подборов + 6 передач), Браун (7), Берк (5), Брансон (4), Марьянович (0), Пауэлл (0).


Карен Агабекян
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Теги

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