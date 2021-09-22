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В Киеве презентовали старт нового баскетбольного сезона

В Суперлиге сыграет 12 команд
Баскетбол Украинская Суперлига
14:05
В Киеве презентовали старт нового баскетбольного сезона

Накануне матча за Суперкубок между «Прометеем» и «Будивельником» в столичном Дворце спорта состоялась традиционная презентация нового баскетбольного сезона. Отметим, что на этот раз в Суперлиге сыграет 12 команд, то есть на одну больше, чем в прошлом чемпионате. К составу участников присоединился Кривбасс (Кривой Рог).

Саму презентацию сезона организаторы устроили яркую и зажигательную, тем самым заявив о желании сделать новый чемпионат еще более интересным и зрелищным. В начале мероприятия выступили фристайлеры, а также девушки из студии танцев ReD FOXES. Также в рамках ивента было представлено сотрудничество с генеральным спонсором Суперлиги и национальных сборных Украины - компанией Parimatch Ukraine.


Участники презентации отметили, что планируют развивать трансляции матчей в YouTube, а также чаще радовать болельщиков интересным контентом. Но основная цель — это увеличить количество болельщиков на трибунах.

Также президент ФБУ Михаил Бродский прокомментировал заявку Украины на проведение Евробаскета-2025. Он сообщил, что нашей стране нужно будет построить к декабрю 2024 два зала, на 15 и 10 тысяч зрителей. Вскоре будет принято решение, где именно могут появиться новые арены.

Игрок «Прометея» Александр Липовый:

«Вся команда с нетерпением ждет Суперкубка, настроение у всех отличное, ведь мы только что прошли квалификацию Лиги чемпионов. Думаю, нас ждет интересный матч с «Будивельником». Надеюсь, трибуны будут заполнены»
.

Игрок «Будивельника» Богдан Близнюк:

«Нас ждет хорошая игра, мы настроены только на победу. Конечно, у нас есть план, как выиграть Суперкубок, но я его сейчас рассказывать не буду, приходите на матч, и все увидите сами»
.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский:

«Мы еще никогда так ярко не начинали сезон. Я очень люблю баскетбол и хочу, чтобы эту игру смотрели по всей Украине»
.

Head of Sponsorship Parimatch Ukraine Филипп Орлов:

 «Мы рады быть в команде баскетбола и помогать этому виду спорта, особенно в регионах. Думаю, этот год будет переломным в баскетболе. Вместе с ФБУ мы можем сделать очень много интересного. Хотим, чтобы баскетбол был в каждом городе»
.

Добавим, что Суперкубок пройдет во Дворце спорта 22 сентября. Начало матча Прометей - Будивельник в 18:30.

 

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