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Звезда «Далласа» не доиграл матч с «Кливлендом» из-за травмы
У тяжелого форварда проблемы с ногой
Кристапс Порзингис / Фото: usatoday.com
Звездный бигмэн «Далласа» Кристапс Порзингис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (96:114).
Порзингис во время матча травмировал правый голеностоп.
На момент ухода с площадки Порзингис за 27 минут набрал 9 очков и сделал 5 подборов.
В клубе пока не сообщили о серьезности повреждения.
В нынешнем сезоне Порзингис в среднем набирает 20,5 очка и делает 8,1 подбора за матч.
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