Абрамова: «Нет, мне не стыдно выступать за Украину»

Биатлонистка ранее представляла Россию

Ольга Абрамова / фото - biathlon.com.ua

Биатлонистка Ольга Абрамова ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram. В 2012 году она сменила российское гражданство на украинское. В связи с этим последовал один из провокационных вопросов.

Не стыдно выступать за Украину?

«Стыд в моем понимании – страх перед людьми. Мне не стыдно, я рада, что я часть одной из самых сильных биатлонных команд мира».

Напомним, на летнем чемпионате мира в Нове-Место лучший результат продемонстрировала Юлия Джима.