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Абрамова: «Нет, мне не стыдно выступать за Украину»

Биатлонистка ранее представляла Россию
Биатлон
08:41
Абрамова: «Нет, мне не стыдно выступать за Украину»
Ольга Абрамова / фото - biathlon.com.ua

Биатлонистка Ольга Абрамова ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram. В 2012 году она сменила российское гражданство на украинское. В связи с этим последовал один из провокационных вопросов.

Не стыдно выступать за Украину?

«Стыд в моем понимании – страх перед людьми. Мне не стыдно, я рада, что я часть одной из самых сильных биатлонных команд мира».


Напомним, на летнем чемпионате мира в Нове-Место лучший результат продемонстрировала Юлия Джима.

Антон Кривенко
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