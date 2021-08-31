Велепец: «Рассматриваем чемпионат Украины как интенсивную тренировку»
Абрамова: «Нет, мне не стыдно выступать за Украину»
Биатлонистка ранее представляла Россию
08:41
Ольга Абрамова / фото - biathlon.com.ua
Биатлонистка Ольга Абрамова ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram. В 2012 году она сменила российское гражданство на украинское. В связи с этим последовал один из провокационных вопросов.
Не стыдно выступать за Украину?
«Стыд в моем понимании – страх перед людьми. Мне не стыдно, я рада, что я часть одной из самых сильных биатлонных команд мира».
Напомним, на летнем чемпионате мира в Нове-Место лучший результат продемонстрировала Юлия Джима.
Комментарии 0