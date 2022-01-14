Цымбал – о личном рекорде на Кубке мира: «Я отработал на максимум»
Известно, в каком составе мужская сборная Украины пробежит эстафету Рупольдинга
Лучший результат украинцев в текущем сезоне – пятое место
14 января 16:25
Фото: Getty Images
Известно, в каком составе мужская сборная Украины пробежит эстафетную гонку, которая состоится 15 января в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге.
6-1. Артем Прима
6-2. Дмитрий Пидручный
6-3. Богдан Цымбал
6-4. Антон Дудченко
Начало эстафеты – 15:30.
Лучший результат украинцев в эстафетных гонках Кубка мира 2021/22 – пятое место в Эстерсунде.
Напомним, накануне украинские биатлонисты провели лучшую гонку в сезоне.
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