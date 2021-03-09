Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей
политикой Cookie
Принять cookie
онлайн
Онлайн
НОВОСТИ
ФОТО
Видео
XSPORT TV
Телепрограмма
Войти на сайт
Забыли пароль?
Войти
Войти с помощью
или
Зарегистрироваться
сейчас
Выбрать спорт
Футбол
Украинская Премьер-лига
Сборная Украины
Лига наций
Кубок Украины
Первая лига
Украинские легионеры
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Германия
Италия
Франция
ЕВРО-2020
В Европе
В мире
ЧМ-2018
Евро-2016
Футбол онлайн
Бокс
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Хоккей
УХЛ
Сборная Украины
Наши за рубежом
Лига чемпионов
НХЛ
КХЛ
В Европе
В мире
чемпионат мира DIB
чемпионат мира-2021
МЧМ-2021
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Баскетбол
Сборная Украины
Суперлига
НБА
Еврокубки
Чемпионат мира-2019
Украинские легионеры
В Европе
Евробаскет-2017
ЕвроБаскет-2015
Теннис
ATP
WTA
Grand Slam
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Единоборства
ММА
Кикбоксинг
Каратэ
Самбо
Авто/мото
Формула-1
МотоGP
Автоспорт
Мотоспорт
Летние
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Гандбол
Гимнастика
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Дзюдо
Легкая атлетика
Настольный теннис
Плавание
Водное поло
Прыжки в воду
Пулевая стрельба
Стрельба из лука
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Триатлон
Тхеквондо
Тяжелая атлетика
Фехтование
Художественная гимнастика
Olympics
Минск-2019
Неаполь-2019
Токио-2020
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Рио-де-Жанейро-2016
Сочи-2014
Баку-2015
Олимпийское движение
Зимние
Фристайл
Фигурное катание
Лыжные гонки
Скелетон
Санный спорт
Сноубординг
Прыжки с трамплина
Лыжное двоеборье
Горные лыжи
Конькобежный спорт
Шорт-трек
Другие
Футзал
Американский футбол
Армрестлинг
Бильярд
Экстрим
Киберспорт
Спортивная рыбалка
Бодибилдинг
Фитнес
Шахматы
Остальные
Мини-футбол
Пляжный футбол
x-files
Футбол
Водное поло
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Биатлон
Футзал
Olympics
Футбол
Украинская Премьер-лига
Сборная Украины
Лига наций
Кубок Украины
Первая лига
Украинские легионеры
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Германия
Италия
Франция
ЕВРО-2020
В Европе
В мире
ЧМ-2018
Евро-2016
Футбол онлайн
Новости
Кейн повторил рекорд «Тоттенхэма» благодаря дублю в ворота «Динамо»
12:43
Защитник «Ромы»: «Важно, что в матче с «Шахтером» мы не пропустили»
12:27
Экс-игрок «Барселоны»: «Когда Гризманн на поле, команда Кумана играет вдесятером»
11:59
«Манчестер Юнайтед» лишился еще одного форварда
11:55
Видео
Футбол онлайн
Футбольное видео
Лев уйдет из сборной Германии
10 марта 09:28
Рома - Дженоа 1:0
08 марта 11:49
Южноамериканские сборные сыграют в Европе
06 марта 19:21
Ювентус - Специя 3:0
04 марта 09:56
Бокс
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Новости
Камбосос: «Я видел, что сделал с Лопесом Ломаченко во второй части их боя»
12:38
Красюк: «Призовой фонд – это вопрос математики, а не чего-то другого»
11:40
Паркера вновь подозревают в участии в наркотрафике
11:05
Катмэн Усика и Ломаченко Расс Анбер – о подарке от Василия, реванше с Лопесом и шансах Александра в хэвивейте
10:26
Видео
Бойцовский клуб о Джервонте Дэвисе
05 марта 13:14
Хоккей
УХЛ
Сборная Украины
Наши за рубежом
Лига чемпионов
НХЛ
КХЛ
В Европе
В мире
чемпионат мира DIB
чемпионат мира-2021
МЧМ-2021
Новости
Сергей Варламов: «Высказывания Шахрайчука как минимум – некорректные. Хотелось бы узнать с какими лигами он сравнивает наш чемпионат»
12:42
«Тампа» проиграла «Детройту», «Питтсбург» одолел «Баффало»
07:30
«Днепр» пропустил первым, но обыграл «Краматорск»
11 марта 22:04
Первое интервью Шахрайчука-тренера сборной: критика национального чемпионата, мнение о натурализации и ближайшие планы
11 марта 21:41
Видео
Шахрайчук и Годынюк получили работу
09 марта 18:56
Донбасс выиграл регулярку УХЛ
09 марта 18:49
Как Сокол живет на АТЭКе
09 марта 18:42
Ледниковый период от 9.03.2021
09 марта 17:56
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Новости
Велепец: «Джима сейчас по скорости где-то на уровне 15-20 сильнейших в мире»
12:30
Фийон-Майе: «В спринте я даже финишировал с улыбкой. Получилась стопроцентная гонка»
12:17
Определился состав на женский спринт в Нове Место
12:00
Санитра: «Все уже немного устали, особенно психологически»
08:40
Видео
Баскетбол
Сборная Украины
Суперлига
НБА
Еврокубки
Чемпионат мира-2019
Украинские легионеры
В Европе
Евробаскет-2017
ЕвроБаскет-2015
Новости
Михайлюк установил рекорд карьеры в матче против «Шарлотт»
08:52
11 очков Михайлюка не помогли «Детройту» обыграть «Шарлотт», «Бруклин» с 40 очками Ирвинга обыграл «Бостон»
07:55
«Запорожье» победило на выезде «Харьковских Соколов»
11 марта 21:50
«Тернополь» в тяжелой борьбе проиграл дома «Будивельнику»
11 марта 21:25
Видео
Матч всех звезд НБА
09 марта 10:28
Шакил О'Нил в реслинге
05 марта 12:00
Газоль будет играть в Барселоне
24 февраля 15:28
Отбор на Евробаскет-2022. Венгрия – Украина 63:97
22 февраля 22:28
Теннис
ATP
WTA
Grand Slam
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Новости
Федерер не сыграет на турнире в Дубае
11:56
Федерер в трех сетах проиграл Басилашвили в четвертфинале турнира в Дохе
10:51
Баутиста-Агут обыграл Тима на пути в полуфинал турнира в Дохе
09:17
Марченко сыграет в четвертьфинале «челленджера» в Биелле
11 марта 17:10
Видео
Свитолина проиграла Кузнецовой
10 марта 09:21
Матч-пойнт
09 марта 18:28
Единоборства
ММА
Кикбоксинг
Каратэ
Самбо
Новости
Официально. Поединок Тилл Веттори станет главным событием турнира UFC on ABC 2
11:37
Мороз начала продавать свои интимные фото
10:02
Стерлинг рассказал, о чем подумал после удара коленом от Яна
11 марта 22:50
Дана Уайт рассказал, почему МакГрегор проиграл в реванше с Порье
11 марта 20:55
Видео
Бойцовский клуб. Клип!
05 марта 13:00
Жесткий нокаут в ММА
23 февраля 11:28
Авто/мото
Формула-1
МотоGP
Автоспорт
Мотоспорт
Новости
Haas впервые запустил двигатель на болиде 2021 года
11 марта 17:50
Доменикали: «Сильверстоун примет спринт-квалификацию»
11 марта 16:00
Леклер объяснил, почему Ferrari выбрал такой странный стиль болида
11 марта 14:58
Бинотто – о болиде 2021 года: «Мы переработали аэродинамику, а также создали полностью новую силовую установку»
10 марта 20:55
Видео
Календарь сезона Формулы-1
05 марта 22:35
Новый болид Mercedes
02 марта 20:21
Неудача Себастьяна Ожье
28 февраля 14:42
Болид Alfa Romeo на 2021 год
23 февраля 11:35
Летние
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Гандбол
Гимнастика
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Дзюдо
Легкая атлетика
Настольный теннис
Плавание
Водное поло
Прыжки в воду
Пулевая стрельба
Стрельба из лука
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Триатлон
Тхеквондо
Тяжелая атлетика
Фехтование
Художественная гимнастика
Новости
Шишман, Кучмий и компания – будут бороться за путевки на Олимпийские игры в Токио-2020
11:16
Тыртышник: «Саладуха и Бондаренко – ветераны сборной. Им нужно сохранить энергию к самому ответственному старту»
10:36
Акименко: «На выезде с Фарерами сыграем лучше»
11 марта 11:52
Степанец – о победе над Фарерами: «Как предполагали, игра оказалась очень непростая»
11 марта 11:36
Видео
81 метр в ледяной воде!
24 февраля 15:35
COVID-19 лишил майки лидера
22 февраля 22:21
Olympics
Минск-2019
Неаполь-2019
Токио-2020
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Рио-де-Жанейро-2016
Сочи-2014
Баку-2015
Олимпийское движение
Новости
НОК Китая предложил вакцину организатором Олимпиад в 2021 и 2022 годах
09:48
Президент НОК США: «Мы не поддерживаем бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине»
11 марта 17:43
Бах: «За последние 6 лет олимпийское движение потратило 260 млн долларов на борьбу с допингом»
11 марта 15:00
Бах остался на посту президента Международного олимпийского комитета
10 марта 18:44
Видео
Болельщики и ОИ-2021
04 марта 09:49
Украинских олимпийцев вакцинируют?
02 марта 20:56
Зимние
Фристайл
Фигурное катание
Лыжные гонки
Скелетон
Санный спорт
Сноубординг
Прыжки с трамплина
Лыжное двоеборье
Горные лыжи
Конькобежный спорт
Шорт-трек
Новости
Украинец Котовский занял рекордное 6-е место на чемпионате мира по фристайлу
10 марта 15:58
Испытательный срок Большунова распространится и на следующий сезон
09 марта 16:46
У Клэбо забрали золото чемпионата мира из-за столкновения со скандальным россиянином
07 марта 17:34
Загадки Шымбулака. Превью чемпионата мира в Казахстане
06 марта 17:57
Видео
Невероятный Микаэль Кингсбери!
09 марта 10:35
Большунову снова не повезло
08 марта 11:56
Лыжи и горные лыжи
06 марта 19:28
Это ски-кросс!
28 февраля 14:49
Другие
Футзал
Американский футбол
Армрестлинг
Бильярд
Экстрим
Киберспорт
Спортивная рыбалка
Бодибилдинг
Фитнес
Шахматы
Остальные
Мини-футбол
Пляжный футбол
Новости
Охотники на гигантских лобстеров
11 марта 12:06
TMS LIONS — уникальное реалити-шоу про бразильское джиу-джитсу
11 марта 11:29
Одного из лучших игроков Overwatch обвинили в сексуальном насилии
10 марта 12:59
Вячеслав Реуцкий: «Команда «GRIFFIN» была, есть, и надеюсь, будет ещё очень долго»
10 марта 09:34
Видео
Охотники на гигантских лобстеров
09 марта 18:35
Двойник
09 марта 18:21
Честь дракона
09 марта 18:14
Дикий гаджет
09 марта 18:07
x-files
Футбол
Водное поло
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Биатлон
Футзал
Olympics
Новости
Катмэн Усика и Ломаченко Расс Анбер – о подарке от Василия, реванше с Лопесом и шансах Александра в хэвивейте
10:26
«Рейнджерс» убрали Панарина из состава и платежной ведомости. Пахнет жаренным
10 марта 17:12
Вальдес хочет боя с Ломаченко. Может украинцу лучше оставить Лопеса в прошлом и опуститься в весе?
10 марта 15:22
Лопес сравнивает себя с Мейвезером, но ему до него, как до Луны. Американца ждет оглушительный провал
10 марта 15:16
Видео
Как Сокол живет на АТЭКе
09 марта 18:42
Шакил О'Нил в реслинге
05 марта 12:00
Интервью с Игорем Мережко
02 марта 20:49
Отцы и дети в УХЛ
02 марта 20:42
Фото
Украина разгромила Венгрию
22 февраля 23:52
Тренировка биатлонистов накануне чемпионата мира-2021
10 февраля 10:11
4018
Прогнозы
матч-центр
Вчера
58
27
Сейчас
1
0
Сегодня
58
26
Завтра
43
19
свернуть
развернуть
Вчера
58
27
Сейчас
1
0
Сегодня
58
26
Завтра
43
19
Вчера не было матчей
Вчера не было важных матчей
Футбол
Лига Европы UEFA 20/21
19:55
Динамо - Вильярреал
Окончен
0:2
Окончен
19:55
Славия Прага - Глазго Рейнджерс
Окончен
1:1
Окончен
19:55
Манчестер Юнайтед - Милан
Окончен
1:1
Окончен
19:55
Аякс - Янг Бойз
Окончен
3:0
Окончен
22:00
Тоттенхэм - Динамо Загреб
Окончен
2:0
Окончен
22:00
Гранада - Мольде
Окончен
2:0
Окончен
22:00
Рома - Шахтер
Окончен
3:0
Окончен
22:00
Олимпиакос - Арсенал
Окончен
1:3
Окончен
22:00
Динамо Загреб - Тоттенхэм
Отменен
-:-
Отменен
19:55
Динамо - Вильярреал
Окончен
0:2
Окончен
19:55
Славия Прага - Глазго Рейнджерс
Окончен
1:1
Окончен
19:55
Манчестер Юнайтед - Милан
Окончен
1:1
Окончен
19:55
Аякс - Янг Бойз
Окончен
3:0
Окончен
22:00
Тоттенхэм - Динамо Загреб
Окончен
2:0
Окончен
22:00
Гранада - Мольде
Окончен
2:0
Окончен
22:00
Рома - Шахтер
Окончен
3:0
Окончен
22:00
Олимпиакос - Арсенал
Окончен
1:3
Окончен
22:00
Динамо Загреб - Тоттенхэм
Отменен
-:-
Отменен
Хоккей
КХЛ 20/21
16:00
Салават Юлаев - Трактор
Окончен
3:2
Окончен
16:00
Салават Юлаев - Трактор
Окончен
3:2
Окончен
НХЛ 20/21
02:00
Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс
Окончен
4:3
Окончен
03:00
Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс
Окончен
7:1
Окончен
04:00
Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис
Окончен
2:1
Окончен
04:30
Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингс
Окончен
1:5
Окончен
06:00
Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс
Окончен
1:5
Окончен
02:00
Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс
Окончен
4:3
Окончен
03:00
Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс
Окончен
7:1
Окончен
04:00
Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис
Окончен
2:1
Окончен
04:30
Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингс
Окончен
1:5
Окончен
06:00
Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс
Окончен
1:5
Окончен
УХЛ 20/21
18:00
Белый Барс - Кременчуг
Окончен
0:5
Окончен
19:30
Краматорск - Днепр
Окончен
1:2
Окончен
18:00
Белый Барс - Кременчуг
Окончен
0:5
Окончен
19:30
Краматорск - Днепр
Окончен
1:2
Окончен
Баскетбол
НБА 20/21
03:00
Мемфис Гриззлис - Вашингтон Уизардз
Окончен
127:112
Окончен
03:30
Даллас Маверикс - Сан-Антонио Сперс
Окончен
115:104
Окончен
03:00
Мемфис Гриззлис - Вашингтон Уизардз
Окончен
127:112
Окончен
03:30
Даллас Маверикс - Сан-Антонио Сперс
Окончен
115:104
Окончен
Суперлига 20/21
18:30
БК Тернополь - Будивельник
Окончен
77:82
Окончен
19:00
Днепр - Прометей
Окончен
67:72
Окончен
19:30
Харьковские Соколы - БК Запорожье
Окончен
65:74
Окончен
18:30
БК Тернополь - Будивельник
Окончен
77:82
Окончен
19:00
Днепр - Прометей
Окончен
67:72
Окончен
19:30
Харьковские Соколы - БК Запорожье
Окончен
65:74
Окончен
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30
Тэйлор Гэрри Фритц - Denis Shapovalov
Окончен
2:1
Окончен
14:50
Андрей Рублёв - Мартон Фускович
Окончен
1:0
Окончен
17:40
Николай Басилашвили - Роджер Федерер
Окончен
2:1
Окончен
19:45
Доминик Тим - Роберто Баутиста-Агут
Окончен
1:2
Окончен
17:40
Николай Басилашвили - Роджер Федерер
Окончен
2:1
Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
13:30
Кабал Х С / Фарах Р - Daniell M / Oswald P
Окончен
0:2
Окончен
15:55
Карацев А / Рублёв А - Chardy J / Martin F
Окончен
2:0
Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
14:30
Пьерр Хьюз Херберт - Камерон Норри
Окончен
2:0
Окончен
16:10
Alejandro Davidovich Fokina - Артур Риндеркнеч
Окончен
1:2
Окончен
18:30
Даниил Медведев - Егор Герасимов
Окончен
2:0
Окончен
19:55
Лукаш Пуйлл - Стефанос Циципас
Окончен
0:2
Окончен
18:30
Даниил Медведев - Егор Герасимов
Окончен
2:0
Окончен
19:55
Лукаш Пуйлл - Стефанос Циципас
Окончен
0:2
Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:30
Lammons N / Withrow J - Люк Бамбридж / Доминик Инглот
Окончен
2:0
Окончен
15:30
Арендс С / Пел Д - О'Мара Д / Айсам Уль-Хаг Кьюреши
Окончен
2:0
Окончен
17:30
Скупски К / Скупски Н - Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х
Окончен
1:2
Окончен
18:55
Давидович Фокина А / Марк Лопез - Эбден М / Рейд М
Окончен
0:2
Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30
Holger Vitus Nodskov Rune - Бенуа Пер
Окончен
2:0
Окончен
16:00
Пабло Андухар - Даниел Элахи Галан Риверос
Окончен
0:2
Окончен
18:30
Хуан Мануэл Серундоло - Роберто Карбалле Баэна
Окончен
0:2
Окончен
20:10
Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио - Фредерико Кориа
Окончен
2:0
Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
17:00
Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Jarry N / Mayer L
Окончен
2:1
Окончен
18:40
Delbonis F / Munar J - Demoliner M / Gonzalez S
Окончен
2:0
Окончен
20:40
Симон Болели / Максимо Гонсалез - Arneodo R / Paire B
Окончен
2:0
Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
01:05
Надя Подорошка - Elisabetta Cocciaretto
Окончен
0:2
Окончен
03:25
Анна-Каролина Шмиедлова - Рената Заразуа
Окончен
2:1
Окончен
06:10
Тамара Зиданшек - Кэти Макнейли
Окончен
1:2
Окончен
23:00
Elisabetta Cocciaretto - Лорен Дэвис
Окончен
2:0
Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:40
Buzarnescu M / Friedsam A-L - Болсова Задойнов А / Данка Ковинич
Окончен
0:2
Окончен
02:30
Боушар Е / Вандевеге К - Kania-Chodun P / Raina A
Окончен
2:0
Окончен
03:30
Krawczyk D / Olmos G - Надя Подорошка / Соррибес Тормо С
Окончен
2:1
Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
12:00
Барбора Крейчикова - Анастасия Потапова
Окончен
2:0
Окончен
13:20
Элисе Мертенс - Джессика Пегула
Окончен
2:1
Окончен
17:00
Гарбин Мугуруса - Арина Соболенко
Окончен
2:1
Окончен
19:10
Жил Белен Тейхманн - Cori Gauff
Окончен
2:0
Окончен
13:20
Элисе Мертенс - Джессика Пегула
Окончен
2:1
Окончен
17:00
Гарбин Мугуруса - Арина Соболенко
Окончен
2:1
Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
12:00
Kichenok L / Ostapenko J - Ксю Ю / Янг Ж
Окончен
1:2
Окончен
13:35
Меличар Н / Шуурс Д - Гуарачи А / Юрак Д
Окончен
1:2
Окончен
15:15
Babos T / Kudermetova V - Крейчикова Б / Синякова К
Окончен
2:0
Окончен
17:10
Mattek-Sands B / Pegula J - Carter H / Stefani L
Окончен
2:0
Окончен
Сейчас нет матчей
Сейчас нет важных матчей
Теннис
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
12:00
Ксю Ю / Янг Ж - Babos T / Kudermetova V
1-й сет
0:0
1-й сет
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
22:00
Ньюкасл - Астон Вилла
Запланирован
-:-
Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
22:00
Реймс - Лион
Запланирован
-:-
Запланирован
Бундеслига (Германия) 20/21
21:30
Аугсбург - Боруссия Мёнхенгладбах
Запланирован
-:-
Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
16:00
Лацио - Кротоне
Запланирован
-:-
Запланирован
21:45
Аталанта - Специя
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Лацио - Кротоне
Запланирован
-:-
Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
22:00
Леванте - Валенсия
Запланирован
-:-
Запланирован
22:00
Леванте - Валенсия
Запланирован
-:-
Запланирован
Первая лига 20/21
14:00
Горняк-Спорт - Прикарпатье
Запланирован
-:-
Запланирован
18:00
Оболонь - Верес
Запланирован
-:-
Запланирован
18:00
Черноморец - Волынь
Запланирован
-:-
Запланирован
Хоккей
КХЛ 20/21
15:30
Барыс - Металлург Мг
Запланирован
-:-
Запланирован
15:30
Барыс - Металлург Мг
Запланирован
-:-
Запланирован
НХЛ 20/21
02:00
Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс
Окончен
5:1
Окончен
02:00
Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс
Окончен
4:5
Окончен
02:00
Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз
Окончен
5:3
Окончен
02:00
Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз
Окончен
3:5
Окончен
02:00
Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс
Окончен
4:3
Окончен
02:00
Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс
Окончен
4:0
Окончен
02:00
Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс
Окончен
2:5
Окончен
02:30
Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг
Окончен
6:4
Окончен
03:30
Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс
Окончен
2:4
Окончен
04:00
Калгари Флэймс - Монреаль Канадиенс
Окончен
2:1
Окончен
02:00
Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс
Окончен
5:1
Окончен
02:00
Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс
Окончен
4:5
Окончен
02:00
Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз
Окончен
5:3
Окончен
02:00
Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз
Окончен
3:5
Окончен
02:00
Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс
Окончен
4:3
Окончен
02:00
Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс
Окончен
4:0
Окончен
02:00
Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс
Окончен
2:5
Окончен
02:30
Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг
Окончен
6:4
Окончен
03:30
Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс
Окончен
2:4
Окончен
04:00
Калгари Флэймс - Монреаль Канадиенс
Окончен
2:1
Окончен
Баскетбол
НБА 20/21
02:00
Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс
Окончен
105:102
Окончен
02:30
Бруклин Нетс - Бостон Селтикс
Окончен
121:109
Окончен
02:30
Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс
Окончен
120:121
Окончен
03:00
Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс
Окончен
105:127
Окончен
03:00
Майами Хит - Орландо Мэджик
Окончен
111:103
Окончен
03:00
Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс
Окончен
134:101
Окончен
03:00
Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс
Окончен
105:135
Окончен
04:00
Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс
Окончен
116:108
Окончен
05:00
Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз
Окончен
130:104
Окончен
05:00
Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс
Окончен
121:127
Окончен
05:00
Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс
Окончен
125:105
Окончен
02:00
Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс
Окончен
105:102
Окончен
02:30
Бруклин Нетс - Бостон Селтикс
Окончен
121:109
Окончен
02:30
Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс
Окончен
120:121
Окончен
03:00
Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс
Окончен
105:127
Окончен
03:00
Майами Хит - Орландо Мэджик
Окончен
111:103
Окончен
03:00
Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс
Окончен
134:101
Окончен
03:00
Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс
Окончен
105:135
Окончен
04:00
Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс
Окончен
116:108
Окончен
05:00
Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз
Окончен
130:104
Окончен
05:00
Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс
Окончен
121:127
Окончен
05:00
Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс
Окончен
125:105
Окончен
Суперлига 20/21
18:00
Химик - Николаев
Запланирован
-:-
Запланирован