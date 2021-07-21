Адвокат Лопеса: «Мы категорически против переноса боя против Камбососа в Австралию»

Лопес и Камбосос / фото - Boxing Scene

Адвокат чемпиона мира в легкой весовой категории Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) Патрик Инглиш выступил с заявлением о возможном переносе поединка против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) в Австралию. Американец в таком случае будет вынужден отбыть 2-недельный карантин в отеле. Слова юриста приводит Boxing Scene.

Теперь же Triller запрашивает разрешения у IBF на проведения боя 14-го октября в Австралии. В их письме упоминается дата 19-е июня, но полностью игнорируется тот факт, что единственный контракт, который был заключен между сторонами, это подписанный до 5-го июня. Другими словами, до болезни у г-на Лопеса. В качестве неубедительного объяснения, представители Triller говорят, что Камбосос вернулся в Австралию и не сможет подготовиться к намеченной дате.

Нарушая условия договора, Triller создает дополнительный риск и несет ответственность за это. Нет никаких предпосылок для утверждения этого запроса. Нет оснований, чтобы г-н Лопес отправился в Австралию и был помещен в гостиничный номер на 14 дней перед боем и тем самым прервал тренировочный процесс. Мы почтительно просим IBF дать указания Triller или ее дочерней компании, чтобы они предоставили контракт, в котором будет указано разумное и практичное место проведение боя до конца сентября 2021 года».