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Адвокат Лопеса: «Мы категорически против переноса боя против Камбососа в Австралию»

Тогда американцу придется отбывать 2-недельный карантин
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 10:17
Адвокат Лопеса: «Мы категорически против переноса боя против Камбососа в Австралию»
Лопес и Камбосос / фото - Boxing Scene

Адвокат чемпиона мира в легкой весовой категории Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) Патрик Инглиш выступил с заявлением о возможном переносе поединка против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) в Австралию. Американец в таком случае будет вынужден отбыть 2-недельный карантин в отеле. Слова юриста приводит Boxing Scene.

  «29-го июня, г-н Лопес оповестил все стороны, что оправился от Covid. После этого представители Triller объявили, что поединок состоится 14-го августа. Это дало Лопесу 45 дней для тренировок, что является более чем достаточно. Однако, несмотря на все публичные заявления, г-н Лопес не подписывал новый контракт, но он был готов выступить 14-го августа.

Теперь же Triller запрашивает разрешения у IBF на проведения боя 14-го октября в Австралии. В их письме упоминается дата 19-е июня, но полностью игнорируется тот факт, что единственный контракт, который был заключен между сторонами, это подписанный до 5-го июня. Другими словами, до болезни у г-на Лопеса. В качестве неубедительного объяснения, представители Triller говорят, что Камбосос вернулся в Австралию и не сможет подготовиться к намеченной дате.

Нарушая условия договора, Triller создает дополнительный риск и несет ответственность за это. Нет никаких предпосылок для утверждения этого запроса. Нет оснований, чтобы г-н Лопес отправился в Австралию и был помещен в гостиничный номер на 14 дней перед боем и тем самым прервал тренировочный процесс. Мы почтительно просим IBF дать указания Triller или ее дочерней компании, чтобы они предоставили контракт, в котором будет указано разумное и практичное место проведение боя до конца сентября 2021 года».

Недавно стало известно, что поединок Лопес – Камбосос может вообще не состояться из-за Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

Антон Кривенко
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Теги

Теофимо Лопес Джордж Камбосос

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