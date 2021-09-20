Красюк – о бое Усик – Джошуа: «Самый ли это большой гонорар в карьере Усика? Потенциально – да»
Алджиери назвал победителя предстоящего поединка Усик – Джошуа
Бывший чемпион мира отметил разницу в габаритах боксеров
08:41
Крис Алджиери / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алджиери с уверенностью заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет фаворитом в предстоящем поединке против Александра Усика (18-0, 13 KO).
«Если бы я создавал чемпиона мира в видеоигре, то это был бы Энтони Джошуа. У него есть атлетизм, габариты, скорость, ударная мощь. В прошлом Джошуа показал стойкость и смелость, он зверь внутри. Впрочем, у него есть пятно в виде боя с Энди Руисом, когда он проиграл нокаутом. Усик все-еще непобежденный, он обладает неудобным стилем. Я думаю, что габариты будут большой проблемой. Я где-то читал, что кто-то сказал, будто Усик одинаковых габаритов с Мохаммедом Али. Хорошо, но Джошуа крупнее и атлетичнее, чем все соперники Али».
«Сейчас супертяжелый вес другой. Энтони Джошуа – настоящий супертяж, и это новое поколение тяжеловесов. Это атлетичные и мощные супертяжеловесы весом 113 килограммов и ростом 198-200 сантиметров. Они полностью отличаются от бойцов 70-х или гиганта Примо Карнеры. Те парни не были атлетичными. Джошуа – другой. Поэтому я не думаю, что в этом сравнении есть смысл. Я считаю, что это сложный бой для обоих боксеров, но выберу Энтони Джошуа».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.