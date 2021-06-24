Стал известен телерейтинг вечера бокса Чарло – Монтиель
Альварес ответил на вызов Джермалла Чарло
Эксперт считают, что американец составит достойную оппозицию Канело
08:11
Сауль Альварес / фото - Mirror
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) заявил, что даст бой Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО), который владеет титулом WBCв среднем дивизионе. Мексиканец готов подраться против американца через бой. Об этом Канело заявил в комментарии Boxing News 24.
«Время Джермалла Чарло приближается. В первую очередь я сосредоточен на Калебе Планте».
Чарло ранее сам бросил вызов Канело.
Некоторые боксеры уверенны, что Чарло – один из немногих, кто сможет закончить эру доминирования Альвареса.
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