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Альварес ответил на вызов Джермалла Чарло

Эксперт считают, что американец составит достойную оппозицию Канело
Бокс Профессиональный бокс
08:11
Альварес ответил на вызов Джермалла Чарло
Сауль Альварес / фото - Mirror

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) заявил, что даст бой Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО), который владеет титулом WBCв среднем дивизионе. Мексиканец готов подраться против американца через бой. Об этом Канело заявил в комментарии Boxing News 24.

«Время Джермалла Чарло приближается. В первую очередь я сосредоточен на Калебе Планте».  

Чарло ранее сам бросил вызов Канело.

Некоторые боксеры уверенны, что Чарло – один из немногих, кто сможет закончить эру доминирования Альвареса.

Антон Кривенко
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Теги

Джермалл Чарло Сауль Альварес

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