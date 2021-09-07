Андерсон Силва: В бою с Ортисом мы делаем акцент на технику»

Андерсон Силва / Фото: Bloody Elbow

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва (2-1, 1 КО) рассказал о предстоящем боксерском поединке с Тито Ортисом (21-12-1).



Это непростой бой. Тито, скорее всего, будет тяжелее меня. Поэтому мы делаем акцент на технику. Я не буду гнаться за нокаутом, но возможности для него могут появиться во время схватки. Мы работаем над техникой, футворком, защитой, учимся резать углы. Это, возможно, поможет нам найти возможности для нокаута».