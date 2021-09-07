Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
Андерсон Силва: В бою с Ортисом мы делаем акцент на технику»
Бразилец отметил преимущество соперника в весе
12:59
Андерсон Силва / Фото: Bloody Elbow
Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва (2-1, 1 КО) рассказал о предстоящем боксерском поединке с Тито Ортисом (21-12-1).
«Предложение встретиться с Тито мне показалось интересным. Я очень рад, что мы смогли договориться. Он сделал себе имя в MMA. Бокс это немного другой вид спорта, но подобные бои сейчас стали нормой, так ведь? Здорово, что две легенды смогу столкнуться друг с другом. В ринге может произойти все что угодно. До тех пор, пока не прозвучит финальный гонг, шансы на победу будут у нас обоих. Думаю, мне удастся показать хорошее выступление и порадовать фанатов.
Это непростой бой. Тито, скорее всего, будет тяжелее меня. Поэтому мы делаем акцент на технику. Я не буду гнаться за нокаутом, но возможности для него могут появиться во время схватки. Мы работаем над техникой, футворком, защитой, учимся резать углы. Это, возможно, поможет нам найти возможности для нокаута».
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