Апперкот от «Украинского Халка». Шевадзуцкий нокаутировал очередного оппонента

Игорь Шевадзуцкий / фото - ULions Boxing Promotions

Украинский проспект супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий (8-0, 8 КО) добыл очередную победу в профи ринге. В рамках вечера бокса от компании B1 Boxing «Украинский Халк» досрочно остановил представителя Грузии Паата Адуашвили (10-31-3, 5 КО).

Грузинский супертяж ничего не мог сделать с габаритным украинцем. Уже в первом раунде Адуашвили постоянно падал от ударов по блоку, но рефери не открывал отсчет. Но уже во 2-м раунде Шевазудский словил соперника на апперкот в клинче и грузин рухнул на канвас. Спустя несколько секунд Адуашвили смог встать, но рефери принял решение остановить бой. Победа Шевадзуцкого техническим нокаутом во втором раунде.

Heavyweight Ihor "Hulk" Shevadzutskyi (8-0, 8 KO's) scores two knockdowns in the 2nd round, this one finishes Paata Aduashvili (10-31-3) for a TKO-2 victory in Kyiv, Ukraine



