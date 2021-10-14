Мейвезер считает, что Хэйни способен победить Ломаченко
Арум: «Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Мэдисон Сквер Гарден»
Президент Top Rank не забыл упомянуть и о Лопесе
16:21
Василий Ломаченко и Ричард Комми / Фото - yen.com.ghЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет свой следующий поединок 11 декабря в Нью-Йорке (США) против экс-чемпиона мира в легком дивизионе Ричарда Комми (30-3, 27 КО). Об этом в интервью IFL TV подтвердил американский промоутер Боб Арум.
«Все готово. Бой состоится 11 декабря в Мэдисон Сквер Гарден».
«Я знаю, что Ломаченко хочет реванша с Теофимо Лопесом. Даст ли его Лопес, зависит от него. Это все, что я могу сделать. Я даю им советы, говорю о своих предпочтениях и объясняю, на какие деньги можно рассчитывать, но я позволяю им делать то, что они хотят. Ломаченко определенно хочет реванша с Лопесом. Лопес победил Ломаченко в объединительном поединке в октябре прошлого года, и сразу заявил, что не планирует проводить второй бой с украинцем, однако разговоры о реванше активизировались после убедительной победы Ломаченко над Масайоши Накатани в июне этого года.
«Однако проведение защиты Лопесом своих титулов WBA, IBF и WBO против обязательного претендента Джорджа Кэмбососа затянулось. Ожидается, что бой может состояться в ноябре, но возможно, что после этого боя Лопес будет вынужден сменить весовую категорию. Вы сами слышали Лопеса. Он продолжает говорить ,что не хочет реванша. Повторюсь, боксировать ему, и если он не хочет, значит не хочет».
Накануне был опубликован первый постер к поединку Ломаченко – Комми.