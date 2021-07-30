Башир: «Усик будет готов к ударам Джошуа»

Усик и Башир / Фото: К2

Бывший тренер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Али Башир уверен, что его экс-подопечный будет готов к ударам чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



Я считаю, что Джошуа будет боксировать. Но ему нужно боксировать грамотно, а не танцевать и прыгать по рингу. Джошуа нужно быть агрессивным, навязать Усику бой и не позволять ему надавить на газ.

Я думаю, что ментально Усик будет готов к ударам Джошуа. Мне кажется, что Александр будет готов принимать эти удары, а затем отвечать на них».