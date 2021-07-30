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Башир: «Усик будет готов к ударам Джошуа»

Джеймс уверен, что Александр будет еще и хорошо отвечать Энтони
Бокс Профессиональный бокс
18:46
Башир: «Усик будет готов к ударам Джошуа»
Усик и Башир / Фото: К2

Бывший тренер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Али Башир уверен, что его экс-подопечный будет готов к ударам чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Усик мастерски разбирается в том, когда в соперника заканчивается бензин. Так что выносливость не будет проблемой для Александра. Впервые я увидел его немного уставшим в бою с Дереком Чисорой. Я не знаю, что тогда произошло, но Усик - грамотный парень. Впрочем, Джошуа тоже не лыком шит. Энтони провел на ринге достаточно времени, чтобы понимать, где он находится и что ему нужно делать.

Я считаю, что Джошуа будет боксировать. Но ему нужно боксировать грамотно, а не танцевать и прыгать по рингу. Джошуа нужно быть агрессивным, навязать Усику бой и не позволять ему надавить на газ.

Я думаю, что ментально Усик будет готов к ударам Джошуа. Мне кажется, что Александр будет готов принимать эти удары, а затем отвечать на них».

Напомним, ранее Башир также заявил, что Джошуа нельзя давать Усику хоть какое-то пространство в ринге.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
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Александр Усик - Энтони Джошуа Али Башир Энтони Джошуа Александр Усик

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