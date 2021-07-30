Экс-тренер Фьюри: «Джошуа будет намного проще, если он использует против Усика свою физику»
Башир: «Усик будет готов к ударам Джошуа»
Джеймс уверен, что Александр будет еще и хорошо отвечать Энтони
18:46
Усик и Башир / Фото: К2
Бывший тренер украинского супертяжеловеса Александра Усика
(18-0, 13 КО) Джеймс Али Башир
уверен, что его экс-подопечный будет готов к ударам чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Усик мастерски разбирается в том, когда в соперника заканчивается бензин. Так что выносливость не будет проблемой для Александра. Впервые я увидел его немного уставшим в бою с Дереком Чисорой. Я не знаю, что тогда произошло, но Усик - грамотный парень. Впрочем, Джошуа тоже не лыком шит. Энтони провел на ринге достаточно времени, чтобы понимать, где он находится и что ему нужно делать.
Я считаю, что Джошуа будет боксировать. Но ему нужно боксировать грамотно, а не танцевать и прыгать по рингу. Джошуа нужно быть агрессивным, навязать Усику бой и не позволять ему надавить на газ.
Я думаю, что ментально Усик будет готов к ударам Джошуа. Мне кажется, что Александр будет готов принимать эти удары, а затем отвечать на них».
Напомним, ранее Башир также заявил, что Джошуа нельзя давать Усику хоть какое-то пространство в ринге.