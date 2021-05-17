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Бетербиев: «Может быть, Хабиб никого не порвет из клуба «Ахмат». Реакция Кадырова была адекватной»
Чемпион WBC и IBF стал на сторону главы Чеченской Республики
17 мая 11:42
Артур Бетербиев / Фото - eurosportЧемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) в интервью YouTube-каналу «KavkazPress» поделился мнением относительном высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
«Хотел бы сказать по поводу высказываний многоуважаемого Рамзана Ахматовича, нашего брата, моего брата. Один нехороший человек написал в комментариях, что Хабиб порвет любого из клуба «Ахмат». Конечно, этот нехороший человек сделал нехорошо, написав так. Реакция нашего дорогого брата Рамзана Ахматовича – это естественная, адекватная реакция, потому что этот человек не просто финансирует этот клуб, каждого бойца с этого клуба, он держит руку на пульсе карьеры каждого спортсмена в «Ахмате». Когда ему такое кто-то говорит, конечно, у него сразу реакция: «Кто порвет? Не может Хабиб порвать всех в клубе «Ахмат». Может быть, он даже ни одного не порвет». Я считаю, что его реакция была адекватной. Он сказал, что если вы хотите посмотреть, пожалуйста. Он даст для этого любые деньги, если Хабиб хочет подраться с любым из клуба «Ахмат». Это один момент. Это все сделал один комментарий, который, скорее всего, написал нехороший человек. Нехорошо такие вещи писать, это неправильно».
Ранее Кадыров назвал Нурмагомедова «проектом UFC» и предложил ему любой гонорар за поединок против одного из бойцов клуба «Ахмат».
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